Alberto Mezzetti svela la verità su Barbara d’Urso. La vita dopo il GF

Alberto Mezzetti a ruota libera: la verità su Barbara d’Urso, la vita dopo la vittoria al Grande Fratello e il cinema in uscita

Alberto Mezzetti che fine ha fatto? Si è vociferato molto sul Tarzan dell’ultimo Grande Fratello Nip negli scorsi mesi, soprattutto dopo che il gossip, da lui stesso simpaticamente alimentato, sussurrava di una storia segreta tra lui e Barbara d’Urso. La ‘soffiata rosa’ è poi andata via via affievolendosi, ma l’interrogativo è rimasto inevaso: davvero c’è stato qualcosa tra lui e la conduttrice di Pomeriggio 5? Ai microfoni di Tabloid.it, poche ore fa, Mezzetti ha fatto chiarezza sulla vicenda, confidando anche come è cambiata la sua vita dopo la vittoria del reality. Ma le sorprese non sono finite qui. A breve vedremo Alberto sul grande schermo.

“Barbara d’Urso? Una bella amicizia tutto qua”. Mezzetti però non convince

Cosa c’è stato e cosa c’è realmente tra Tarzan e Barbara? “Diciamo che c’è una bella amicizia, tutto qua”, risponde Mezzetti. Tuttavia qualcosa non convince visto che quando Tabloid.it incalza, constatando che la storia ‘non è andata’, Alberto puntualizza così: “No, no. Non dico niente. Non dico niente”. C’è qualche segreto non detto? Chi lo sa. Quel che si sa invece è come la vita del vincitore dell’ultimo GF Nip è cambiata dopo il reality. Tarzan confessa di essersi dato molto da fare (“Molti lavori su eventi e moda”), sfruttando quel “po’ di fama e popolarità” ricevuta dal programma Mediaset. Inoltre ha aperto una onlus, la “Tarzan Help” e ha preso parte a un film che presto dovrebbe uscire sul grande schermo. “Presto un film, ci vediamo al cinema”, ha fatto sapere l’ex gieffino, non dando però ulteriori dettagli.

Alberto Mezzetti: “Sono sempre più single”

Con la d’Urso una bella amicizia e con qualcun’altra? Magari il bel Mezzetti è tornato a respirare l’odore dell’amore? Macché. “No, sono sempre più single“, ha dichiarato a proposito della sua situazione sentimentale attuale. Le fan sono avvisate. Tarzan è solo soletto e anche se si dichiara single convinto chissà che qualche impavida riesca a farlo capitolare. Barbara d’Urso permettendo!