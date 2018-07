“Alberto Mezzetti non meritava di vincere il GF”: parla ex concorrente della Casa

Aberto Mezzetti meritava di vincere il Grande Fratello? Parla un ex concorrente: “C’erano personaggi un po’ più veri”

Alberto Mezzetti meritava di vincere il GF 15? Questa domanda, proprio oggi, è stata fatta a Danilo Aquino che, pur riconoscendo alcune qualità al suo compagno di avventura, ha avuto da ridire sul trionfo di quest’ultimo nel reality. Ospite al programma radiofonico Non succederà più (in onda su Radio Radio) l’ex gieffino ha spiegato alla conduttrice, Giada Di Miceli, perché avrebbe preferito che fosse stato qualcun altro a conquistare la vittoria al posto di Alberto. “Secondo me” ha infatti affermato Danilo “C’erano personaggi un po’ più veri”.

Danilo Aquino commenta la vittoria di Alberto Mezzetti al Grande Fratello: “Ha giocato”

Quando in radio è stato chiesto a Danilo di spiegare perché, secondo lui, Alberto Mezzetti non meritava di vincere questa edizione del Grande Fratello lui, di fatto, è stato molto chiaro. Con poche ma chiare parole, infatti, l’ex concorrente del GF ha dichiarato: “Alberto è una persona buona, di cuore, però ha giocato”. In che modo? Ebbene, secondo Danilo, Alberto avrebbe un po’ usato la stessa tattica di Simone Coccia, ovvero non si sarebbe mostrato al pubblico per quello che è veramente.

Danilo Aquino attacca Simone Coccia: “Al GF losco e subdolo”

Alberto Mezzetti non è stata l’unico su cui Danilo Aquino ha avuto da ridire oggi. Prima di tirare in ballo il vincitore del GF 15, infatti, il romano ha detto la sua anche Simone Coccia. L’atteggiamento avuto da quest’ultimo nella Casa, nello specifico, è stato definito da Danilo “Losco” e “Subdolo”. Coccia al Grande Fratello? “Ha solo messo zizzania, creato malumori…” ha dichiarato Aquino “Io in dei momenti mi ci sono trovato anche bene con lui, però lì dentro faceva una furbata e si faceva sgamare subito”.