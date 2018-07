Danilo Aquino: Simone Coccia? “Losco, subdolo. Al GF l’ho sgamato subito”

Grande Fratello 15, Danilo Aquino si scaglia ancora una volta contro Simone Coccia: “Al GF l’ho sgamato subito”

I fan del Grande Fratello attivi sui social sicuramente in questi giorni avranno già avuto modo di assistere al botta e risposta avvenuto tra Simone Coccia e Danilo Aquino. Quest’ultimo però, che su Instagram non le aveva certo mandate a dire al fidanzato della Pezzopane, oggi della questione è tornato a parlare. A Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Danilo Aquino infatti prima ha detto: “Io nei miei profili e nel mio social parlo di me non parlo degli altri”. Ma allora perché con Simone Coccia hanno litigato? A questa domanda, nello specifico, il romano ha risposto: “Perché io al GF l’ho sgamato subito”.

Danilo Aquino contro Simone Coccia: “Nella Casa ha solo messo zizzania”

Quando a Danilo Aquino è stato chiesto di dire la sua su Simone Coccia il romano, fin da subito, ha voluto ribadire una cosa, ovvero: il suo giudizio si sarebbe limitato a quanto visto e vissuto nella Casa del GF. Lui e il fidanzato della Pezzopane, infatti, non si frequentano fuori. Al Grande Fratello, però, secondo Danilo Aquino Simone Coccia avrebbe avuto un comportamento “Losco” e “Subdolo”. Sempre su Coccia, inoltre, l’ex gieffino ha anche aggiunto: “Nella Casa ha solo messo zizzania, creato malumori…Io in dei momenti mi ci sono trovato anche bene con lui, però lì dentro faceva una furbata e si faceva sgamare subito”.

Danilo Aquino critica Simone Coccia: ecco quello che pensa del rapporto del suo rapporto con la senatrice Stefania Pezzopane

A non essere piaciuto particolarmente a Danilo Aquino sarebbe stato anche il modo in cui Simone Coccia si è comportato al GF quando c’era da difendere la sua fidanzata (ovvero la senatrice Stefania Pezzopane). Il romano, infatti, pur non entrando nel merito del loro rapporto (perché non li conosce e/o frequenta fuori) su Coccia e la Pezzopane al Grande Fratello ha dichiarato: “È stata lei ad entrare e a difendersi, roba che avrebbe dovuto difenderla lui”. A queste affermazioni Simone Coccia, adesso, replicherà? D’altronde, visti i precedenti, che questo accada è molto probabile.