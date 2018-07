Alberto Mezzetti a casa di Barbara d’Urso: la storia si fa sempre più seria

A casa di Barbara d’Urso c’è Alberto Mezzetti del Grande Fratello

Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso continuano a vedersi. Del resto il vincitore del Grande Fratello 15 lo aveva detto: continuerà a corteggiare la conduttrice Mediaset fino a quando non diventerà sua. E piano piano sembra che il Tarzan di Viterbo ci stia riuscendo. Come segnalato da Bitchfy, Alberto è stato ospite a casa di Barbarella. Quest’ultima, in pausa per il weekend dalle riprese de La Dottoressa Giò, è tornata a parlare nelle storie di Instagram dello “chef muto”. Lo stesso uomo che la d’Urso aveva menzionato qualche settimana fa e che aveva lo stesso anello di Alberto. Anche oggi un accessorio ha tradito la coppia: in un filmato i fan hanno riconosciuto un bracciale che Mezzetti indossa sempre. Insomma, nonostante Barbara continui a non far vedere questo chef e soprattutto a non far ascoltare la sua voce, sembra proprio che il misterioso individuo sia proprio l’imprenditore laziale. Come mostrano i vari filmati, Barbara e Alberto si sono divertiti a raccogliere pomodori e insalata dall’orto dell’attrice e hanno poi cucinato insieme. Una passione, quella per la buona tavola, che li accomuna, tanto che il primo appuntamento tra i due è stato proprio a cena fuori.

Il primo appuntamento tra Barbara d’Urso e Alberto

Come raccontato da Tarzan, l’incontro è avvenuto a Milano, la città dove Barbarella vive da anni. I due si sono visti al ristorante scelto da Alberto: lui è arrivato con la sua macchina, mentre lei è giunta con la sua vettura guidata dal sua autista. Per l’occasione Mezzetti ha sfoggiato un outfit semplice ma stiloso: camicia blu, pantaloni crema e un maglioncino chiaro. Più sportiva, invece, la d’Urso, che ha optato per una giacchetta di jeans e pantaloni. “Purtroppo non ho foto del nostro appuntamento perché i patti erano chiari: il mio telefono, per vederla, ho dovuto lasciarlo in macchina”, ha detto l’ex gieffino.

Alberto Mezzetti: “Sono innamorato di Barbara d’Urso”

In una recente intervista al settimanale Oggi, Alberto Mezzetti ha dichiarato: ““Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni. Certamente corteggio, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente. Impossibile darmi il due di picche! A pensarci bene sono decisamente innamorato”.