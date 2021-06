Alberto Matano e le sue verità: la tv della d’Urso e i rapporti con la Sciarelli

By

Il conduttore de La Vita in Diretta, in una lunga chiacchierata con Chi Magazine, ha affrontato svariati temi: il rapporto con le colleghe, il parere sul loro modo di condurre e il suo futuro professionale

Alberto Matano, i progetti futuri, la tv di Barbara d’Urso e gli affetti più stretti: il conduttore de La Vita in Diretta ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine, affrontando svariati argomenti e spiegando che a settembre tornerà al timone del talk in ‘solitaria’. D’altra parte quest’anno ha raccolto eccellenti risultati battendo praticamente quasi sempre la concorrenza di Pomeriggio 5. Proseguirà infatti nello stesso solco della stagione 2020/2021 con una narrazione “asciutta e fedele” anche se promette che ci saranno “senz’altro delle novità”. A proposito di piccolo schermo, ha anche dato il suo parere sulla tv ‘d’ursiana’, con il quale gareggia dal lunedì al venerdì (lo scontro sullo share proseguirà anche il prossimo anno. Pomeriggio 5 sarà riconfermato a differenza di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso).

Quando all’ex mezzo busto del Tg1 gli si domanda cosa gli abbia permesso di avere la meglio sulla conduttrice campana, risponde che la sua trasmissione ha “un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante”. “Ma – sottolinea – senza alcun dubbio distante dalla mia”. Quando gli viene chiesto senza giri di parole se gli piaccia il modo che ha la collega di timonare il suo talk preferisce dare una replica ‘diplomatica’: “Andando in onda nello stesso orario non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”.

Capitolo Rai-Fedez-censura: Alberto cerca di allontanare qualsivoglia polemica in tal senso, affermando che personalmente non ha mai avuto alcun problema sul tema. Spazio poi alla voce che lo vorrebbe ai ferri corti con Federica Sciarelli a causa di presunti ‘sgarri’ sul caso Denise Pipitone. Anche in questo frangente Matano rigetta ogni tipo di insinuazione, dicendo che con la collega ci “parla spesso” e che condivide con lei un “rapporto di profonda stima e affetto”.

Si passa sul versante della vita privata: chi gli è vicino? Il giornalista spiega che erroneamente spesso le persone credono che chi è popolare abbia molte amicizie. Non è così, assicura Alberto che preferisce attorniarsi dei cosiddetti ‘pochi ma buoni’. Nella fattispecie i pilastri della sua vita sono la famiglia e un amico di vecchissima data, con cui condivide una profondissima amicizia dai tempi del liceo. Si chiama Salvatore. “Io gioco di sottrazione e vivo di persone pure, autentiche e vere”, chiosa. E l’amore?

Sulla vita sentimentale del conduttore c’è una fittissima coltre di mistero. Privacy e riservatezza sono le parole d’ordine di Matano che si espone tantissimo in video ma pochissimo per quel che concerne la sua relazione. Una lei ci dovrebbe essere. E ormai da un po’ di tempo. “Il mio cuore batte sempre, non è cambiato nulla da un anno a questa parte”, spiega, aggiungendo che se dovesse esserci qualche novità la comunicherà. Ma al momento non c’è alcunché da dire. Il gossip può attendere.