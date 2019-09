Alberto Matano, confidenze: aspetto fisico e sbarco a La Vita in Diretta

Alberto Matano, pronto per La vita in diretta: le confessioni sul fisico e sul passaggio dal Tg1 all’entertainment

Tutto pronto per la nuova edizione de La vita in diretta che quest’anno vedrà protagonista l’amatissimo mezzo busto del Tg1, Alberto Matano. Al suo fianco ci sarà Lorella Cuccarini. Nelle scorse ore Blogo ha raggiunto il giornalista, intervistandolo a margine della conferenza di presentazione della trasmissione del pomeriggio di Rai1 (in partenza lunedì dalle ore 16.00). Tante le curiosità emerse durante la chiacchierata. Particolarmente curiose le risposte ‘personali’ di Matano che ha disquisito anche del suo aspetto fisico, da sempre apprezzato dal pubblico televisivo.

Matano tra presente e futuro: porte non chiuse a Ballando con le Stelle

Matano è pronto per La vita in diretta, avendo affinato in questi anni la sua empatia con il pubblico dell’entertainment. Un cammino iniziato con la trasmissione di Rai3 Sono innocente e proseguito con Photoshow e la recente partecipazione a Ballando con le stelle come custode del tesoretto. “Tutto è stato molto graduale”, ha confidato. Lo rivedremo al Tg1? “Il Tg1 è la mia casa, lì mi aspettano, poi se arriveranno altre avventure, sono pronto a raccoglierle”. E allo show della Carlucci potrebbe fare ritorno? “Mi chiedete cose che non so. Pensare ad altro adesso è difficile… se il fisico reggerà faremo comunque tante altre cose“, ha risposto Matano che poi ha parlato del suo aspetto fisico.

Alberto Matano, questione di cura del corpo

Alcune riviste lo hanno nominato il giornalista più intrigante d’Italia, davanti a Salvo Sottile. “Lui è un mio amico, secondo me tra me e Salvo c’era uno 0,1” ha scherzato. Poi, circa il possibile gradimento del pubblico femminile de La vita in diretta, ha dichiarato: “Non lo so, ci sta, mi faccio una risata. Mai puntato su quello (l’aspetto, ndr)… Però certo, mi piace piacere ed essere molto amato dal pubblico.” Sembra anche che tenga particolarmente alla cura del suo corpo. “È legata al benessere – ha spiegato – l’attività fisica è una cosa che faccio per stare bene. Promuoverò anche salute e benessere nel programma”. Infine il sogno nel cassetto, cioè riuscire a intervistare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “in una veste meno ufficiale del telegiornale“.