Alberto Matano a i Soliti Ignoti: attacco web, il giornalista risponde

Alberto Matano partecipa a i Soliti Ignoti e viene attaccato sul web: “Non rinnegare le tue origini”. La risposta del giornalista

Alberto Matano, sempre più volto di punta di Rai 1, è stato ospite da Amadeus, nello show Soliti Ignoti. Durante la sua partecipazione ha anche accennato alle sue origini, alla sua terra natia, Catanzaro. Luogo da cui manca in pianta stabile da un po’ di tempo, ma a cui rimane tuttora affezionato. Peccato che qualcuno a casa abbia capito il contrario, arrivando addirittura ad accusare il giornalista di aver rinnegato le sue origini. L’attacco, fatto da una signora, è giunto su Instagram ed è stato prontamente captato da Alberto che si è subito precipitato a fare chiarezza su quanto ha esternato.

“Amo la mia Terra, la mia città. Non mi conosci e aspetterei prima di dare giudizi così estremi”

“Sono di Catanzaro, ma quello ormai è un ricordo lontano”. Questa la frase che ha fatto credere a qualcuno che Matano abbia rinnegato la sua terra. “Non ti fa onore, visto che pochi giorni fa ti sei bagnato anche nelle meravigliose acque di Soverato. Come rinnegare le proprie origini in diretta. Questo è quello che si è percepito”, ha incalzato una fan. Il nuovo conduttore de La Vita in Diretta a questo punto ha voluto chiarire in prima persona: “Ma che dici? Amo la mia Terra, la mia città. Non mi conosci e aspetterei prima di dare giudizi così estremi. ‘Lontano’ perché sono via da 30 anni. Ci rido su. Ciao.”

Alberto Matano sempre più ‘in voga’ in casa Rai

Alberto Matano si sta imponendo sempre più come volto di punta della Rai. Dopo essere stato mezzo busto del Tg1, ospite in più puntate a Ballando con le stelle, conduttore di Sono Innocente e Photoshow su Rai 3, nelle scorse settimane è stato scelto per guidare La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini. La trasmissione è decollata lunedì 9 settembre e sta raccogliendo discreti risultati in termini di ascolti.