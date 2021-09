Alberto Matano show: al via La Vita in Diretta con stilettata alla d’Urso

Un tripudiante Alberto Matano, tutto sorrisi e toni entusiasti, concludendo la prima puntata de La Vita in Diretta 2021/2022, ha lanciato un arrivederci molto curioso che è suonato ai più come una vera e propria punzecchiatura nei confronti di Barbara d’Urso e dello show da lei timonato, Pomeriggio Cinque. La conduttrice campana ha iniziato con oltre una settimana d’anticipo rispetto ala concorrenza di Rai Uno, quella cioè rappresentata dal talk timonato da Matano. Oggi, martedì 14 settembre, la prima sfida sul fronte ascolti e il primo appaiamento. Evidentemente la gara è molto sentita dal giornalista e conduttore Rai, che ha avuto un atteggiamento alquanto singolare e inaspettato.

Come è ormai arcinoto, Pomeriggio Cinque ha subito una rivoluzione rispetto alle scorse edizioni. Il diktat è arrivato da Mediaset: più sobrietà, più informazione, meno gossip e meno caciara in studio, queste le linee guida imposte dai vertici del Biscione. Via anche gli opinionisti ‘salottieri’ che si sono visti per anni negli show ‘d’ursiani’ e dentro più giornalisti ed esperti in grado di raccontare le news di attualità e cronaca in modo puntuale e approfondito. Altrimenti detto, una sorta di La Vita in Diretta in salsa Canale Cinque.

Quindi? Cosa ha detto Matano chiudendo la prima puntata? Con un tono assai gasato e festoso ha dichiarato: “La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta”. Fin qui tutto normale. Poi, però, ha aggiunto una chiosa piuttosto curiosa, che ha avuto il sapore di frecciatina verso la ‘rivale’ d’Urso. “La Vita in Diretta, quella vera! Ci vediamo domani”.

Alcuni telespettatori del talk di Rai Uno, su Twitter, hanno subito fatto notare le parole del giornalista e quel “Quella vera“, sostenendo che è fuor di dubbio che ci sia stata una punzecchiatura recapitata indirettamente a Pomeriggio Cinque. Ecco alcuni commenti a caldo: “Ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest’anno è tale e quale”; “Pomeriggio 5 ha ripreso tutto il format di Rai1, Matano l’ha fatto notare”.

In effetti, Pomeriggio Cinque, dopo il cambio di rotta, è assai simile a La Vita in Diretta. C’è da scommettere che, laddove si dovesse chiedere a Matano se dietro al suo arrivederci si sia celata una stilettata a Barbara, risponderebbe di no. In fondo, in fondo, però, pare proprio che la stoccata sia stata ben assestata e indirizzata.