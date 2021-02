Alberto Matano, pericolo ‘sfratto’ a La Vita in Diretta: il retroscena

Francesco Giorgino vs Alberto Matano. Questo è il gossip pubblicato dalla rivista Oggi questa mattina. Infatti, i due volti di mamma Rai pare che siano entrati “in contrasto” tra di loro per ruoli tv. Da quanto riportato dal giornale, sembra che il giornalista abbia adocchiato una nuova posizione nella rete televisiva ma che questo non sia per nulla libera.

Secondo Oggi circolano alcune voci negli studi di Saxa Rubra in base al quale Francesco Giorgiono mirerebbe a un noto programma in onda nel pomeriggio. Stiamo parlando de La Vita in Diretta. La trasmissione però è attualmente condotta da Alberto Matano, che sicuramente cerca di tenere ancora salda la presa per non farsi sfuggire l’opportunità di presentare ancora il talk show.

Da quel che si sussurra, il giornalista Francesco Giorgino sognerebbe di ricoprire il ruolo di presentatore e conduttore della prossima edizione de La Vita in Diretta. Da ciò si può intuire che il volto del Tg1 non è per nulla sazio degli innumerevoli speciali che sta continuando a portare avanti nella rete televisiva. Il professore starebbe puntando a qualcosa di più per ampliare il suo lunghissimo curriculum e collocarci una nuova esperienza.

Dopo aver rifiutato la conduzione di Unomattina, Francesco Giorgino starebbe ponendo la sua attenzione dunque su un titolo molto più forte ma sicuramente molto caro ad Alberto Matano. Molto probabilmente una conduzione “alla Giorgino” darebbe un taglio decisamente più politico alla trasmissione. Infatti, il volto di Rai 1 non solo è conosciuto dai telespettatori italiani per ricoprire il suo posto come presentatore del Tg1 ma anche per gli approfondimenti politici e sull’attualità. La Rai, infatti, molto spesso assegna a lui speciali che riguardano queste materie a lui di certo molto care.

E così Alberto Matano potrebbe avere un rivale e concorrente di un certo spessore. E se le voci che circolano nel settore fossero vere, Francesco Giorgino potrebbe davvero mettere i bastoni fra le ruote al conduttore de La Vita in Diretta. Dopo il Tapiro d’oro di Valerio Staffelli e il gossip che aveva lanciato Dagospia sui suoi rapporti con Franco Di Mare, chissà se questa non sarebbe l’occasione per riceverne un secondo. In ogni caso, queste sono solamente voci di corridoio che è possibile neanche si concretizzino.