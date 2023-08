Alberto Matano: “Io gay, in Rai sapevano; c’è chi ha voluto colpirmi”

Alberto Matano a ruota libera sulla sua vita privata come mai prima d’ora. L’ex mezzo busto del Tg1, oggi saldamente alla guida de La vita in diretta, ha raccontato al magazine Oggi perché ha tenuto a lungo riservato il suo orientamento, dichiarandosi pubblicamente omosessuale solo in tempi non sospetti. Da quando è uscito allo scoperto ha organizzato le nozze in fretta e furia, sposando Riccardo, avvocato cassazionista con cui da tempo ha una relazione.

“Non ho mai voluto raccontare le mie cose, al di là di compagna o compagno, sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto, considerando il lavoro che faccio. Penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta “il” Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita”. Così Matano circa la sua scelta di non aver parlato per anni della sua vita privata.

Poi la decisione di fare coming out, a sorpresa, in onda, nel corso di una puntata de La vita in diretta:

“Con il pubblico si è stabilito un rapporto di fiducia. Raccontiamo l’Italia, ho pensato fosse giusto raccontare con onestà anche me stesso. Tutto è cominciato dal bullismo, a me è capitato a scuola, sono cresciuto in ritardo, mi prendevano in giro, fino a 16 anni ero alto 1 e 60, ero più esile. E poi c’è stata la legge sull’omofobia che in quei giorni era in discussione al Senato. Ho sentito un calcio nello stomaco, una ferita che si è riaperta. Ho avvertito il bisogno di dire la mia. Questo è stato il motore di tutto. Poi io e Riccardo ci siamo sposati e quindi è diventato inevitabile l’aspetto pubblico”.

Il giornalista ha aggiunto che nessuno, in precedenza, gli ha mai chiesto di fare chiarezza a livello pubblico circa il suo orientamento. Ha quindi sottolineato che da quando lavora in Rai, con i colleghi, c’è sempre stato un rapporto franco. E soprattutto che non si è mai nascosto con loro, tanto che Riccardo è stato conosciuto da diverse persone, fin dai tempi in cui lavorava al Tg Uno. Insomma, Matano non voleva tenere segreto il suo rapporto perché temeva ripercussioni di qualche tipo, semplicemente, per il suo essere riservato, non ha sbandierato ai quattro venti il suo amore.

Non tutto però è sempre filato liscio in ambito lavorativo. C’è anche chi ha provato a colpirlo:

“Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi – non trovando altri spunti – ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”.

Oggi con Riccardo non ha alcun problema a mostrarsi. Ora che la coppia si è fatta vedere pubblicamente, non mancano nemmeno teneri scatti sui social. Un anno fa c’è poi stato il coronamento dell’amore con l’avvocato: le nozze. E il bilancio di un anno di matrimonio come è? “Qualcosa di importante, inaspettato, cruciale, bellissimo”.

In questo momento Matano è pure un poco pentito di non essersi sposato prima. Sempre al magazine Oggi ha ricordato che a convincerlo a unirsi a Riccardo è stata la fedele amica Mara Venier. La conduttrice, una sera a cena, ha iniziato a chiedere con simpatica insistenza perché il collega non avesse intenzione di convolare a nozze. Fu allora che l’ex mezzo busto del Tg1 si buttò e iniziò a organizzare l’evento: