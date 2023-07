Alberto Matano, il look da Zorro non piace (foto): “Taglia, ti prego”

Alberto Matano ha sfoggiato un nuovo look su Instagram, ma i fan non sembrerebbero aver gradito. Commenti e reazioni.

In una calda giornata di luglio, Alberto Matano ha deciso di spiazzare i suoi fan con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram dove ha sfoggiato un nuovo, particolare, look. L’utenza, tuttavia, non avrebbe del tutto approvato la scelta del conduttore, lasciandosi andare nei commenti.

Alberto Matano, la foto su Instagram non piace ai fan

“Il rasoio elettrico si è rotto, sono rimasti i baffi e questa foto” recita la descrizione dell’ultimo post di Alberto Matano. Capelli corti, via la barba e folto baffo: questo il suo nuovo look. Le reazioni degli utenti non si sono certo fatte attendere, mettendo in chiaro quanto pensano della scelta “stilistica” di Matano. “Compra un nuovo rasoio ed elimina subito il baffo” recita uno dei commenti più popolari sotto il post. “Sei bello e non ti imbruttire” ha ironizzato una fan.

A dare supporto morale ad Alberto Matano ci hanno pensato due colleghe: Carolyn Smith e Mara Venier. La giudice di Ballando con le Stelle, programma di cui Matano è opinionista, ha espresso il suo parere con un suo commento in inglese: “Love the moustache“. “Ama i baffi”, in italiano. Mara Venier, conduttrice di Domenica In, si è limitata a sostenere il gesto di Matano commentando con un cuore.

La Vita in Diretta di Sabato e la sfida a Toffanin

Con la presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta il 7 luglio, è stato ufficializzato il ritorno de La Vita in Diretta, condotto proprio da Alberto Matano. La nuova edizione del talk show tornerà l’11 settembre, alle ore 17:05. La novità per la prossima stagione televisiva, tuttavia, sarà la sua trasmissione di sabato al posto di ItaliaSì! di Marco Liorni. Trattasi di una sostituzione temporanea, con il talk show che andrà in onda in questo nuovo spazio solo per quattro settimane, ovvero dal 16 settembre al 7 ottobre, con orario di inizio alle 17.

Alberto Matano, giunto alla quinta edizione alla guida de La Vita in Diretta, con la collocazione di sabato ingaggerà una vera e propria sfida con Mediaset, in particolare con Verissimo, colosso di quella fascia oraria guidato da Silvia Toffanin. La conduttrice tornerà il 16 settembre, raddoppiando sin da subito alla domenica. Da un lato, quindi, La Vita in Diretta, con Matano che negli anni ha saputo conquistare una discreta fetta di pubblico. Dall’altra, Verissimo e Silvia Toffanin, garanzia del sabato pomeriggio Mediaset. Chi vincerà la sfida?