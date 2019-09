Alberto Matano e Frank Matano sono parenti? Il giornalista spiega tutto

Frank Matano e Alberto Matano sono parenti? La spiegazione del conduttore de La vita in diretta

Da quando Alberto Matano è diventato un volto popolare Rai in molti si domandano se sia parente oppure meno di Frank Matano. Quest’ultimo è famoso da tempo grazie ai suoi sketch comici, ai numerosi film e soprattutto alla partecipazione da giurato a Italia’s Got Talent. Che grado di parentela c’è tra l’ex giornalista del Tg1 e l’attore campano? A quanto pare nessuno, come spiegato dal nuovo conduttore de La vita in diretta. Pure se il cognome Matano è nato in Campania e ha poi preso strade differenti, nel corso del tempo, per tutto il mondo . Non solo: Alberto ha rivelato di non aver mai conosciuto Frank anche se qualche contatto in passato c’è stato.

Le parole di Alberto Matano su Frank Matano: cosa ha detto

“Io e Frank Matano non siamo parenti, anche se i Matano hanno tutti un ceppo campano e poi si disperdono nel mondo. Frank e io non ci siamo mai incontrati. Solo una volta ci hanno messo in contatto telefonico a Un giorno da pecora. Ci hanno fatti neri“, ha spiegato Alberto Matano al settimanale Diva e Donna. Il presentatore de La vita in diretta viene da una famiglia antica e allo stesso tempo contemporanea, come dichiarato dal diretto interessato. Alberto ha due fratelli: Vincenzo, che vive a Bruxelles, e Maria Luisa che sta a Milano. Matano non è ancora diventato padre ma è molto legato ai suoi nipotini: a breve farà da padrino al piccolo Francesco.

La vita privata di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta

Non solo famiglia: Alberto Matano è fidanzato. Da anni ha una compagna segreta che tiene lontana da gossip e malelingue. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”, ha ammesso il 47enne.