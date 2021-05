Alberto Matano e Bortone: la verità sui loro rapporti a telecamere spente

Negli ultimi mesi si è tanto discusso su una presunta rivalità tra Alberto Matano e Serena Bortone. I due volti del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato dividono lo stesso studio per andare in onda dal lunedì al venerdì con le rispettive trasmissioni, si fingerebbero amici in pubblico ma in privato si mal sopporterebbero. In una intervista rilasciata al settimanale Chi la padrona di casa di Oggi è un Altro Giorno ha rotto il silenzio su questo gossip, che l’ha vista protagonista con il volto de La Vita in Diretta, che a breve dovrà cedere il posto a Roberta Capua:

“Sono sciocchezze. Ci stiamo simpatici da tempi non sospetti, è una persona gentile. Entrambi gioiamo per i risultati dei nostri programmi. Sono competitiva, è vero, ma con me stessa non con gli altri”

Il talk show di Rai1, in onda da settembre scorso al posto di Vieni da Me di Caterina Balivo chiuso, ha cercato di imporsi sulla concorrenza. Va in onda in una fascia oraria dove i competitor sono davvero forti. Basta guardare i dati Auditel per capire i risultati delle soap trasmesse da Canale 5 e i numeri che quotidianamente registra Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nonostante questo, il programma di Serena Bortone ha sfiorato, in alcune occasioni, anche il 14% di share e 2 milioni di telespettatori.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, la conduttrice ha confessato che all’inizio della sua avventura nel pomeriggio del primo canale della Tv di Stato l’ansia la divorava non tanto per la paura di schiantarsi, quanto per il terrore di deludere chi aveva creduto in lei. Il successo di Oggi è un Altro Giorno è quello di valorizzare la voglia di conoscenza del pubblico, senza tabù. Tutto può essere raccontato. La differenza sta nella narrazione. Lei e la sua squadra credono fortemente nel valore pedagogico del piccolo schermo.

Single e senza figli, Serena Bortone non ha mai considerato la maternità come qualcosa di identitaria. Esiste indipendentemente. Se ne pentirà? Quando e se succederà se ne preoccuperà. Ha capito che è una donna libera che non può fare compromessi nella vita di coppia e che deve volersi bene. Ha pensato per troppo tempo che gli errori equivalessero a delle catastrofi, viveva di senza di colpa.

Della vita privata di Serena Bortone si sa ben poco. Questa è stata una sua scelta. Detesta l’esibizionismo. Le cose più profonde della sua esistenza non le ha mai messe sui social. I fatti della vita non sono tutti uguali. Alcuni di essi hanno più valori di altri, come i grandi amori, i lutti sentimentali, i dolori:

“Se diventano collettivi perdono di preziosità. Poi così come diceva qualcuno tutto scorre, tutto cambia”

Piace al mondo gay. Frequenta i Pride dal 2000, da Miami a Roma. Nel corso della sua intervista, la Bortone ha dichiarato di non avere mai accettato che un paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili, ma l’assenza di certi riconoscimenti era una carenza.