Alberto e Gemma, l’incontro a sorpresa: foto e messaggio, poi la polemica

Gemma Galgani, il messaggio d’affetto per Alberto Urso: “Bellissime emozioni”

Non è la prima volta che Gemma Galgani spende delle parole così affettuose per Alberto Urso e anche in questo caso non potevamo perdere l’occasione di farvelo notare. Alberto ha fatto un concerto a Torino e a quanto pare è andato benissimo perché – sempre stando alle parole della Dama di Uomini e Donne Over – c’è stata anche una standing ovation a fine spettacolo. Gemma ha anche detto di aver conosciuto la famiglia del cantante dei Blu e di aver apprezzato tanto l’abbraccio con la mamma. “Grazie Alberto – queste le parole della Galgani – per le bellissime emozioni che hai trasmesso in tutti coloro che hanno assistito al tuo concerto! Quando un artista fa le prove con dedizione, attenzione prova per il suo pubblico un grande rispetto! Torino ti ha accolto con ‘standing ovation’ meritatissima! Felice di aver conosciuto la tua meravigliosa famiglia e l’abbraccio di una mamma è unico! Grazie Alberto!”.

Alberto risponde a Gemma: “Bellissimo”, cantante emozionato e polemica sul Volo

Alberto ha letto il messaggio e anche per rispetto all’organizzazione, di cui Gemma presumibilmente fa parte, ha risposto tra i commenti: “Grazie di tutto Gemma – queste le parole di Urso, reduce dalla prima edizione di Amici Celebrities –! È stato bellissimo cantare in questo splendido teatro! Ci vediamo presto”. Tanti i complimenti sotto al post della Galgani, anche se non è mancata qualche critica che ha coinvolto i cantanti del Volo: “Perché questo ragazzo – scrive ad esempio ilflore – deve essere così osannato mentre i ragazzi de Il Volo devono essere denigrati e offesi pur facendo lo stesso genere musicale?”. Nessuna risposta ancora da parte di Gemma, anche se è il caso di pensare al fatto che Il Volo sta avendo un grandissimo successo all’estero e questo basta (per non parlare tra l’altro della vittoria a Sanremo, il cui pubblico è soprattutto italiano).

Alberto e Gemma: non è il primo messaggio che si scambiano

Come dicevano, Alberto e Gemma si sono già scritti in passato, e sempre per lo stesso motivo: più volte infatti la Galgani si è voluta complimentare per la bravura di Urso e anche con Maria De Filippi per aver portato la lirica in televisione. Dei bei messaggi che mettono in evidenza la passione della Dama degli Over per la musica classica. Con Alberto che ringrazia.