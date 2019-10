Alberto e Giordana: “Amici Celebrities è l’opportunità di dare vita ai sogni”

Amici Celebrities: parlano Alberto Urso e Giordana Angi i capi delle squadre due squadre ‘rivali’

Alberto Urso e Giordana Angi sono due dei volti più amati dell’ultima edizione di Amici. Il giovane tenore ha portato a casa la vittoria mentre la cantautrice originaria di Vannes si è aggiudicata il secondo posto. Durante la trasmissione, però, tra i due si è instaurata una bellissima amicizia ed ora si ritrovano a lavorare fianco a fianco per Amici Celebrities. Il loro compito è quello di fare da capi alle due squadre: Giordana Angi guida la squadra bianca e Alberto quella blu, ovviamente le stesse squadre di cui facevano parte quando hanno partecipato al programma che ha fatto conoscere la loro arte agli italiani. Pur essendo ‘rivali’ ad Amici Celebrities, i due sono molto legati e l’affetto che l’uno prova verso l’altro traspare anche nell’intervista che hanno rilasciato per Tv Sorrisi e Canzoni. Alberto e Giordana hanno accettato di prender parte al nuovo format firmato da Maria De Filippi perché sentivano la mancanza sia della padrona di case e sia dell’esperienza in se. Per la Angi è stato proprio come tornare a casa. I due ragazzi sono molto grati ad Amici grazie al quale sono cresciuti sia caratterialmente e sia artisticamente. Hanno imparato tantissimo e ora sono pronti per far volare le loro carriere sempre più in alto.

Giordana e Alberto: “Amici Celebrities per i vip è l’opportunità di dare vita ai sogni e tirar fuori talenti sopiti”

Amici Celebrities secondo Giordana ed Alberto è un’occasione importante per i vip che ne hanno preso parte. “È l’opportunità di dare vita a un sogno rimasto per troppo tempo nel cassetto”, ha detto il tenore mentre la cantautrice ha descritto l’esperienza come: “L’opportunità di tirare fuori un talento sopito o poco espresso. La vita è una sola e penso davvero che valga la pena di esplorarla tutta, superando i propri limiti”. Dalle squadre che rappresentano i due non pretendono nulla, i concorrenti sono per loro come dei fratelli maggiori proprio perché, viste anche le loro età, hanno maggior esperienza nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista Giordana ed Alberto si sono scambiati parole ricche d’affetto che mostrano quanto sia la stima che l’uno provi per l’altra. Poi hanno espresso dei piccoli desideri. Alla Angi, infatti, ad Amici Celebrities piacerebbe avere la presenza di Brad Pitt mentre ad Alberto quella di Monica Bellucci.

Alberto Urso e Giordana Angi, i loro nuovi progetti, tra dischi e tour

Sogni e desideri a parte, il bel tenore e la splendida cantante stanno lavorando ai loro progetti personali. Il 4 Ottobre, infatti, per Giordana Angi sarà un giorno importante perché uscirà il suo nuovo disco ‘Voglio essere tua’ che lei ha descritto così: “Porta alla luce una nuova me. Oggi sono molto più serena e mi sento realizzata. Mi auguro che quest’album faccia venire voglia di innamorarsi a chi lo ascolta”. Alberto Urso invece è impegnato con un tour che lo porterà nei teatri con un’orchestra composta da dodici elementi più la sua band. “Poi uscirà un album a novembre. Solo parlarne mi riempie di emozione”, ha confessato il tenore a Tv Sorrisi e Canzoni.