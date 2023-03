È stato finalmente svelato il mistero riguardo la mancanza di sorprese da parte dei familiari o amici di Alberto De Pisis, concorrente di questa settima edizione del “Grande Fratello Vip“. In questi cinque mesi di permanenza nella casa, Alberto ha ricevuto una sola sorpresa, quella della sua mamma, un numero sostanzialmente inferiore rispetto a quello degli altri vipponi. Molti fan hanno incolpato la produzione e gli autori del programma per questa mancanza di attenzioni nei confronti del loro beniamino. In particolare, la settimana scorsa l’influencer aveva avuto un forte crollo emotivo, ma neanche quello sfogo ha fatto si che venisse qualcuno a fargli visita. Tuttavia, lo staff di Alberto ha pubblicato un comunicato su Instagram per chiarire ogni dubbio sul perché le persone vicine ad Alberto non sono mai apparse nel programma.

A quanto pare, i parenti e amici di Alberto De Pisis hanno richiesto sin dal principio di quest’esperienza di non essere coinvolti. I motivi dietro questa decisione non sono noti, probabilmente si tratta di non voler esporsi mediaticamente. In ogni caso, il fatto era già noto ad Alberto prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, quindi non ci sono sorprese per lui. Il vippone ha sempre rispettato la scelta delle persone a lui vicine, per cui il team dell’ex di Taylor Mega ha chiesto ai suoi fan di fare lo stesso. Insomma, nessun complotto dietro alla mancanza di sorprese per Alberto. Questo è ciò che si legge nel comunicato:

Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva soprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto fin dall’inizio di non essere coinvolta. A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Scriviamo queste parole pubblicamente perché non è corretto leggere che la colpa di tale mancanze sia degli autori o del Grande Fratello.

La sorpresa di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria è stato squalificato lo scorso giovedì dal “Grande Fratello Vip” a seguito di una sfuriata ritenuta inappropriata nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. Neanche 24 ore dopo la sua uscita dal reality, il volto di “Forum” infatti, si è presentato di notte davanti alla casa del Gf Vip con un megafono in mano per gridare delle dolci parole ad Antonella. “Antonella mi manchi, mi hai fatto impazzire ma mi manchi”, sono state le parole captate dagli spettatori prima che la regia censurasse subito la scena. L’ex schermitrice si è subito commossa e ha cominciato ad urlare parole d’amore al suo fidanzato.