Alberto Castagna, il dolore di Francesca Rettondini: “La sua malattia mi ha buttata giù”

Alberto Castagna, Francesca Rettondini ricorda il conduttore a Vieni da me e confida: “Ho impiegato diversi anni a superare il dolore”

Anche Francesca Rettondini è stata fra gli ospiti di Vieni da me. Nel salottino televisivo di Caterina Balivo, l’ex compagna del mai dimenticato Alberto Castagna ha sfogliato l’album dei ricordi parlando della sua vita privata, dell’amore con il conduttore e della sua carriera. L’intervista non può non partire dall’iconico presentatore di Stranamore, scomparso ormai quattordici anni fa a soli cinquantanove anni. La Rettondini parla di una canzone molto importante per loro, che più che ascoltare, amavano cantare insieme, tanto da diventare il loro cavallo di battaglia: “Your song rappresenta un po’ la mia canzone e di Alberto Castagna. Ho impiegato diversi anni a superare il dolore che ho avuto dentro. Ad un certo punto metabolizzi la sofferenza e se prima raccontavo quella parte della mia vita con tristezza e dolore, oggi lo racconto con più leggerezza. Il ricordo, naturalmente, resta, ma la vita va avanti” , ricorda. “Lui era sempre allegro. Amava essere il giullare di corte”.

Francesca Rettondini parla della malattia di Alberto Castagna e dello stop della sua Carriera

Caterina Balivo, mentre sfoglia l’album dei ricordi di Francesca Rettondini, le chiede come mai una brava e appassionata attrice come lei non abbia più lavorato. L’ex compagna di Alberto Castagna, così, confessa che è dipeso anche dal dolore che ha provato per lo stato di salute dell’amato presentatore: “La malattia di Alberto mi ha buttato tanto giù al punto da allontanarmi da tutto e da tutti. Poi ho capito che la vita è bella e va vissuta tutta“. Ma non è l’unico dramma nella vita dell’attrice e conduttrice veronese, che era a bordo anche della Concordia. Dopo aver raccontato la sua brutta esperienza, poi afferma: “Fortunatamente la mente riesce a dimenticare i dolore e oggi ho un ricordo affettuoso di quelle persone che hanno perso la vita in un incidente stupido e leggero”.

Francesca Rettondini oggi: il nuovo compagno dopo la storia d’amore con Alberto Castagna

Francesca Rettondini, dopo la storia con Alberto Castagna che a Storie Italiane ha definito come “un amore indimenticabile”, oggi ha un nuovo compagno con cui sta insieme da sette anni. Caterina Balivo le chiede se all’orizzonte c’è il matrimonio, ma lei risponde ironica: “Forse tra altri sette anni!”.