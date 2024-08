Alberto Angela, Noos fa impazzire il web (ma non convince tutti)

Finalmente nella prima serata di Rai Uno torna Alberto Angela! Aveva fatto molto discutere la sospensione di Noos per evitare la concorrenza con Temptation Island, ma anche ora che non ci sono scontri di ascolti, non mancano le polemiche. Noos è l’erede di Superquark, creato e condotto da Alberto Angela in omaggio al lavoro del padre Piero, scomparso nel 2022, baluardo della cultura nella televisione italiana. Ma il pubblico sembra non accontentarsi mai!

Come da tradizione ripresa da Superquark, Alberto Angela propone su Noos servizi di varia natura, dalla ricerca scientifica-tecnologica, alla storia, all’antropologia, passando ovviamente dai documentari sugli animali in collaborazione con la BBC. Alberto Angela è da anni uno dei personaggi televisivi più amati soprattutto dai giovanissimi, risvegliando la speranza nei confronti dei ragazzi sempre più innamorati della cultura. Per questo quando la Rai sospese Noos per non contendersi la prima serata con Temptation Island ci fu una polemica infinita: tra chi preferiva godersi il trash di Temptation Island nelle torride serate estive e chi invece non vedeva l’ora di ”studiare” con Alberto Angela. Ora che non c’è più la minaccia del viaggio dei sentimenti c’è comunque qualcuno che si lamenta di Noos.

Noos: Alberto Angela fa impazzire i social, ma non mancano le polemiche!

Alberto Angela torna su Rai Uno per tre prime serate e gli appassionati hanno mandato l’hashtag di Noos in tendenza su X, commentando ogni frammento proposto. I meme sul documentario della BBC sulla vita dei leoni si sprecano e non può che essere un buon segno. In un paese come l’Italia in cui ci si lamenta spesso della carenza di cultura nei giovani, programmi come Noos e personaggi come Alberto Angela sono un toccasana per avvicinare il pubblico a temi importanti. Ma non tutti i telespettatori sono d’accordo. Se si leggono i commenti al programma ci si può imbattere in qualcuno che reputa i documentari falsati dall’intelligenza artificiale, qualche cospirazionista che non crede ai racconti di Samantha Cristoforetti sullo spazio. Altri ancora che si lamentano del programma in sé, considerandolo noioso e pesante e asserendo che in estate bisogna rilassarsi con programmi leggeri.

Ora, certo, non si può accontentare i gusti di tutti. Il mondo è bello perché è vario e perché tutti abbiamo gusti diversi, anche per questo esistono centinaia di canali tv con altrettante centinaia di offerte per ogni esigenza. Bisognerebbe tuttavia interrogarsi sul perché un programma di divulgazione scientifica a misura di ogni italiano non esperto riceva delle critiche. Alberto Angela non ha nascosto la sua paura di perdere il suo spazio in Rai, si è vociferato che anche lui sarebbe andato al Nove ad un certo punto, e sarebbe decisamente un segnale preoccupante. Perdere un baluardo della cultura come Noos, figlio di Superquark, sarebbe segno che in Italia non c’è spazio per la cultura in televisione. Speriamo che non sia questo il caso! Per il momento vediamo i commenti più divertenti della serata fatti dagli utenti di X più appassionati di Noos!