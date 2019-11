Albano e Loredana Lecciso, incontro notturno tra i due: il gossip

Albano e Loredana Lecciso, a Mattino 5 viene lanciato un nuovo gossip: un particolare incontro notturno

Spunta un nuovo gossip su Albano e Loredana Lecciso. Scendendo nel dettaglio, a Mattino 5, Riccardo Signoretti svela questa mattina a Federica Panicucci di aver assistito a un avvicinamento tra i due. In particolare, il direttore della rivista Nuovo confessa in diretta di aver incontrato tre settimane fa la Lecciso, all’interno di un locale. La donna pare si trovasse in compagnia del fratello, della cognata e del nipotino. Intorno a mezzanotte, sarebbe giunto sul posto proprio Albano. Il cantante avrebbe prima fatto dei selfie con i fan presenti e dopo avrebbe pensato bene di ‘rapire’ Loredana, portandola via. A questo punto, Signoretti avrebbe chiesto a Carrisi dove stesse portando la donna. Secondo quanto rivela il giornalista a Mattino 5, neppure Albano pare conoscesse la destinazione. Un vero e proprio gossip su una delle coppie tanto discusse in Italia. E mentre si parla del rapporto che c’è oggi tra Albano e Romina, oggi spunta questo importante scoop riguardante proprio la Lecciso.

Albano e Loredana: il cantante raggiunge e porta via con sé la Lecciso

Non è certamente una novità che Albano e la Lecciso si incontrino. I due infatti, ricordiamo, hanno avuto due figli Albano Jr e Yasmine. Ma questa volta, Signoretti ci tiene a far notare come i due si siano dileguati dal locale intorno a mezzanotte. Un’orario particolare per il giornalista, che a Mattino 5 chiede: “Ma dove vai a mezzanotte a Milano?”. Com’è possibile vedere nel filmato condiviso su Twitter dallo stesso programma, Signoretti ha raccontato l’episodio quasi entrando nel dettaglio: “Tre settimane fa c’era Loredana Lecciso a cena con il fratello, la cognata e il nipotino. A mezzanotte è arrivato Albano con il taxi, ha fatto due selfie con tutti i fan che c’erano nel ristorante”.

Albano e Loredana Lecciso, gossip: lo scoop sulla coppia a Mattino 5

“Ha rapito la Lecciso e l’ha portata via. Allora io gli ho detto: ‘Albano la porti in hotel?’ E lui mi ha detto: ‘No è lei che porta me non so dove'”, conclude a Mattino 5 Signoretti. Il direttore di Nuovo chiede alla Panicucci, che intanto si mostra entusiasta di fronte a questo scoop, dove potrebbero essere andati insieme Albano e Loredana a mezzanotte a Milano.