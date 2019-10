Albano e Romina hanno davvero troncato ogni rapporto? Parla la Power

Albano e Romina hanno troncato ogni relazione? La Power sbotta e fa chiarezza sulla vicenda

Nelle scorse ore si è parlato di una rottura definitiva tra Albano Carrisi e Romina Power. Rottura professionale si intende, in quanto, nonostante il gossip da anni parli di un possibile ricongiungimento sentimentale, ciò non è mai avvenuto (e probabilmente mai avverrà). Tornando alla questione lavorativa, la news relativa al presunto addio tra il pugliese e l’ex moglie ha preso piede dopo che il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha titolato con “Albano e Romina insieme non li vedrete più”. Ma il flash è il preludio all’intervista organizzata non con la cantante italo-americana, bensì con Loredana Lecciso. Romina, quando ha visto il diffondersi del finto scoop sul web, è intervenuta smentendo la rottura professionale.

“Cosa mi tocca leggere sul web. TUTTE PALLE!”. Romina Power perde le staffe

“Cosa mi tocca leggere sul web. TUTTE PALLE!”, ha tuonato Romina su Instagram postando un articolo che dava per certo l’addio ad Albano. L’artista, rispondendo a un commento di un utente, ha aggiunto: “Non credete a una sola parola”. Come poc’anzi accennato il cortocircuito è stato innescato dalla copertina di Nuovo. Alcuni siti online hanno confuso le persone. Il titolo “Albano e Romina insieme non li vedrete più”, con tanto di virgolettato, non è riconducibile a un’intervista dell’artista italo-statunitense ma a una fatta da Loredana Lecciso, come confermato anche da Riccardo Signoretti a Mattino 5, programma Mediaset orchestrato da Federica Panicucci.

Romina e Albano: i rumor raccontano che i due potrebbero sbarcare a Sanremo 2020

I numerosi fan di Albano e Romina possono quindi dormire sonni tranquilli. I loro beniamini pare proprio che continueranno a fare concerti anche in futuro (si sussurra che li si potrebbe vedere in coppia a Sanremo 2020 come ospiti d’onore). Chi invece spera di rivederli insieme nella passione è meglio che alzi bandiera bianca. Da quel punto di vista sembra che ‘non ci sia più trippa per gatti’.