Albano verso Ballando con le Stelle, la figlia Jasmine sbarca a Mediaset

Dopo l’esclusione da The Voice Senior la famiglia Carrisi torna protagonista in tv in altri programmi

Nonostante l’esclusione a The Voice Senior di Antonella Clerici i Carrisi sono richiestissimi sul piccolo schermo. Le offerte di lavoro non mancano mai ad Albano, tra i cantati italiani più amati. Stando a quanto riportato da Dagospia, il compagno di Loredana Lecciso sarebbe in trattative con Milly Carlucci per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle (dove è già stato confermato come partecipante Morgan).

Per Albano Carrisi si tratterebbe di un ritorno in pista visto che qualche anno fa è stato ballerino per una notte insieme all’ex moglie Romina Power. Una performance che ha fatto sognare i più nostalgici e che ha indubbiamente lasciato il segno. Albano, poi, ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, altro format di successo di Milly Carlucci.

Se si dovesse raggiungere un accordo cadrebbe il veto presente da anni a Ballando con le Stelle: quello di non avere tra i concorrenti ex partecipanti di reality show. Albano Carrisi è stato infatti nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. Un’esperienza indimenticabile: all’epoca Albano è stato scaricato in diretta tv, tramite una telefonata, da Loredana Lecciso.

Futuro in tv anche per Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Dopo il debutto a The Voice Senior accanto al celebre papà la ventenne sarebbe stata contattata per un programma Mediaset. Al momento non è chiaro di quale format si tratti: c’è chi ha parlato di Grande Fratello Vip ma non sono da escludere altri show. Magari musicali visto che Jasmine intende affermarsi nel mondo della musica.

Perché Albano e la figlia Jasmine sono stati esclusi da The Voice Senior

Per motivi ancora tutti da chiarire Albano e Jasmine Carrisi sono stati esclusi dalla seconda edizione di The Voice Senior. Confermati, invece, gli altri Coach della trasmissione di Antonella Clerici, ovvero: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino. Al posto dei Carrisi arriverà Orietta Berti, tra i personaggi del momento grazie alla hit Mille cantata con Fedez e Achille Lauro.

Un’esclusione che Albano e la giovane figlia non hanno preso molto bene: più volte hanno pubblicamente manifestato, tra un’intervista e l’altra, dispiacere e delusione per questa scelta. Nessun commento è arrivato dalla produzione né da parte della Clerici, pronta a tornare alla guida dello show in autunno dopo l’ottimo debutto avvenuto la scorsa primavera.