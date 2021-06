Albano tenuta: chi tra i suoi 5 figli gestirà l’intera struttura

L’eredità di Albano Carrisi? Non solo musicale! L’artista pugliese è pure un affermato imprenditore: a Cellino San Marco ha aperto una grossa tenuta turistica e possiede anche un’azienda che produce vino e olio. Progetti importanti che dovranno essere mandati avanti, in futuro, dagli eredi del musicista.

Come sappiamo Albano è padre di sei figli: Ylenia (scomparsa nel 1993), Yari, Cristel, Romina Junior, Jasmine e Albano Junior detto Bido. I primi quattro sono nati dal matrimonio con Romina Power mentre gli ultimi due, che sono poco più che ventenni, sono frutto del legame con Loredana Lecciso.

Chi tra i figli di Albano si occuperà dell’eredità imprenditoriale del famoso padre? A svelare tutto ci ha pensato Jasmine Carrisi in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Sarà Bido, l’ultimo figlio di Albano e Loredana Lecciso, ad assumere il controllo della grossa tenuta Carrisi.

“Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera ora vuole studiare per gestire la tenuta”, ha spiegato Jasmine Carrisi. Albano Junior ha dunque deciso di esaudire il sogno del genitore. Qualche anno fa Albano aveva pubblicamente espresso la volontà di vedere l’ultimogenito alla guida delle sue attività imprenditoriali.

Lo stesso Bido ha sempre avuto una certa passione per la tenuta di famiglia tanto che da anni, in estate, lavora accanto al manager. Il ragazzo ha addirittura imbottigliato il vino della sua famiglia. Come il padre Bido è attaccato alla concretezza e al lavoro manuale. Ora è tempo di iscriversi alla Facoltà di Economia, molto probabilmente a Milano, per imparare tutti i segreti del mestiere.

Jasmine Carrisi, invece, ha deciso di cambiare Facoltà. Dopo l’iscrizione a Comunicazione ora è pronta a seguire i corsi di Psicologia, materia che l’affascina da tempo, anche se il suo sogno più grande resta quello di sfondare nel mondo della musica.

La tenuta di Albano a Cellino San Marco

Nel verde della campagna di Cellino San Marco, nel cuore del Salento, Albano ha costruito, nelle sue Tenute, un Borgo Antico tra bosco, vigneti e uliveti, il tutto a pochi chilometri da Lecce. È presente l’Hotel Felicità con Spa e Terme e il ristorante Don Carmelo, chiamato così in onore del padre del cantante.

La tenuta di Albano Carrisi è spesso scelta come location di matrimoni, ricevimenti, banchetti, convention aziendali, congressi.