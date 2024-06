“Albano sta male”: la smentita furiosa del cantante (video)

Ennesimo caso di fake news. Com’è noto, nel mondo del web le notizie false sulle celebrità sono ormai all’ordine del giorno: da presunti flirt a gravidanze fino a rotture o separazioni. A volte, però, la linea viene oltrepassata quando viene messa in mezzo la salute. È quanto è successo ad Albano, costretto a difendersi da gravi voci infondate. Di recente, si è diffusa una fake news che lo dipingeva in gravi condizioni di salute, al punto da non essere più in grado di lavorare o esibirsi in concerti.

Albano smentisce le fake news sulla sua salute: ecco cos’ha detto

Il cantante è sicuramente abituato a gossip e menzogne del genere, ma, questa volta, non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio, reagendo in maniera furiosa a questa bufala. Inoltre, molti fan si erano realmente allarmati per lui, chiedendo ripetutamente informazioni sul suo reale di salute. Alla luce di tutto ciò, Albano ha voluto sia rassicurare i suoi sostenitori, sia mettere a tacere tutte queste voci infondate. Poco fa, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram registrato direttamente dalla sua Cellino San Marco, in cui ha rivelato di stare molto bene e di essere perfettamente in grado di continuare a fare il suo lavoro come ha sempre fatto.

“Le notizie false hanno le gambe cortissime… anzi senza gambe! Felicità”, ha scritto come didascalia. Albano si è mostrato particolarmente irritato da questa fake news, definendo il tutto un vero “schifo“. Ecco le parole dell’ex marito di Romina Power:

Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia. Io sto bene, grazie a Dio, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande. Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo. Da Cellino San Marco un grande abbraccio e un grande carico di felicità.

Al che, i fan si sono subito scatenati nei commenti, esprimendo grande gioia nel sapere che Albano è in ottima salute. Inoltre, gli utenti hanno completamente compreso la sua rabbia, dandogli ragione e cercando di stemperare la situazione con battute come “Ti allungano la vita” o “Sono solo invidiosi”. Stando alle parole di Albano, pare che possa essere in arrivo nuova musica e un nuovo tour. Dopo aver chiuso un giro di concerti importanti in Europa negli ultimi mesi, sembra pronto a tornare sul palco. Ora non resta che aspettare di vederlo di nuovo live e, chissà, magari sentire anche qualche nuova canzone.