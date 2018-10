Albano felicemente single: “Sanremo? Infastidito dall’ultima volta”

Sanremo: la sconfitta di Albano era studiata a tavolino

Il cantante pugliese, Albano Carrisi parla ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1. Confessa che la sua sconfitta a Sanremo 2017 è stata studiata a tavolino, ne è certo. Albano partecipò con il brano Di rose e di spine, non si classificò tra i finalisti ed è convinto che questa sconfitta per la sua carriera è stato un colpo basso programmato. Confessa ai microfoni radiofonici:” È stata una cosa studiata a tavolino ed io, come un cretino, ci sono cascato” amareggiato dall’accaduto però precisa: “Sanremo lo rispetto sempre, se sono diventato cantante il merito è anche un po’ del Festival”. Secondo Carrisi, lo avrebbe portato alla sconfitta la giuria di qualità che aveva ricevuto ordine di votare zero il suo pezzo sanremese. Quest’anno Albano non sarà sul palco del Festival non per via di questo accaduto, ma perché aveva già deciso da tempo di non partecipare.

Pippo Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani

Voci di corridoio abbastanza insistenti, dicono che Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, saranno i conduttori di Sanremo Giovani 2019. Una insolita ed inedita coppia che potrebbe allietare la gara dei giovani e stupire chi guarda da casa. Albano Carrisi ne sarebbe felice, infatti così commenta ai microfoni di Rai Radio 1: ” Sarebbe fantastico, l’idea è proprio bella, non posso che applaudire chi l’ha avuta”. Poi prosegue ancora entusiasta il cantante di Cellino: “Ho lavorato con entrambi e ne conosco la positività”.

Albano: ” Sono single felice”

Durante l’intervista radiofonica, Albano parla anche degli ultimi risvolti a proposito della sua vita sentimentale. Lui e Loredana Lecciso hanno archiviato la loro storia e raggiunto un equilibrio. Oggi Albano confessa: “Ora sono felicemente single, ho una vita molto intensa, per ora non ho bisogno di nessuna compagna”. Ma confessa rigurardo un nuovo innamoramento: ” Sarebbe bellissimo, so cosa vuol dire innamorarsi e quali effetti produce”.