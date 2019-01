Albano, il suo show conquista tutti: ma l’assenza della Lecciso? I fan insorgono

Albano conquista i social con 55 passi nel sole, i fan però si chiedono: ma Loredana Lecciso perché era assente?

Lo show di Albano ieri sera è piaciuto tantissimo al pubblico di Canale 5. I duetti con Romina, gli ospiti invitati ad esibirsi sul palco, a la bravura e la spontaneità con cui la figlia Cristel ha presenziato la serata, hanno convinto e conquistato i telespettatori. Sui social non si parla d’altro. Persino i più scettici si sono ricreduti su Albano, e basta fare un rapido giro su Twitter per rendersene conto. Tra i tanti commenti, però, vi sono anche quelli dei fan della Lecciso che stanno continuando a domandarsi: ma perché Loredana ieri sera era assente?

55 passi nel sole, Loredana Lecciso assente: c’entra Romina Power?

Albano, in più occasioni, ha sempre dichiarato di essere riuscito a costruirsi una grande famiglia allargata negli anni (e di essere molto felice per questo). Ma allora perché Romina ha avuto un ruolo centrale a 55 passi nel sole e della Lecciso non è stato fatto nemmeno un cenno? Inutile dire che, visti i precedenti, molti sembrerebbero quelli pronti a scommettere che con la mancata partecipazione di Loredana Lecciso allo spettacolo – in qualche modo – c’entri Romina Power. Certo è che, al momento, si tratta solo di pettegolezzi infondati, poiché nulla di concreto è ancora emerso sulla questione.

Albano e Romina incantano in TV: i loro duetti fanno ancora sognare i fan

Al di là del gossip, comunque, bisogna riconoscere ad Albano Carrisi e Romina Power un’intesa senza eguali sul palco. I loro duetti, ieri sera, hanno incantato il pubblico presente in studio e quello da casa. Durante l’entrata della Power in scena, inoltre, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare gli occhi lucidi di Albano e il suo sguardo sognante. Possibile che il cantante di Cellino San Marco, ancora oggi, provi qualcosa per la sua ex?