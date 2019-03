Albano: “Quella scelta di Romina Power ha cambiato la mia esistenza”

Albano e Romina news: le dichiarazioni del cantante a Oggi

Albano Carrisi è tornato a parlare dell’ex moglie Romina Power. Il rapporto tra i due oggi è sereno ma in passato non è sempre stato rose e fiori. E il cantante di Cellino San Marco ha sofferto parecchio per l’addio dell’americana. È stata infatti Romina a chiudere il matrimonio con Albano dopo 29 anni e quattro figli insieme. “Sono stati anni bellissimi, incredibili e irripetibili. Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto fu molto difficile per me”, ha ammesso l’artista al settimanale Oggi. “Non ho mai fatto il meridionale possessivo: “O con me o non esisti più”. L’ho rispettata, ho accettato le sue decisioni, le ho sopportate. Ma di punto in bianco mi sono ritrovato solo. Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza“, ha aggiunto.

Albano ha sperato in un ritorno di Romina Power

“Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”, ha ammesso Albano Carrisi. Dopo quel lungo periodo di sofferenza il pugliese ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Junior detto Bido, oggi entrambi adolescenti. “Loredana mi è sembra subito una gran brava ragazza, intelligente, con una buona dialettica: ho ricominciato a vivere”, ha puntualizzato Albano.

La vita di Albano dopo Romina Power e Loredana Lecciso

Oggi, all’età di 75 anni, Albano Carrisi è single. Il tormentato rapporto durato anni con Loredana Lecciso è infatti terminato. I due sono però rimasti amici e di recente hanno partecipato con i loro figli ad una puntata di Live-Non è la d’Urso.