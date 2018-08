Albano e Romina Power pizzicati a cena insieme: tra i due c’è complicità

Albano e Romina Power sorpresi insieme mentre sono a cena da soli

Albano Carrisi e Romina Power sembrano essere sempre più vicini. I due sono stati pizzicati dal settimanale Gente mentre erano a cena insieme. Albano e Romina Power sono stati sorpresi in un hotel di Rimini dove si trovavano per una tappa del tour. Romina sceglie il suo piatto dal ricco buffet del ristorante, poi anche Albano si avvicina alle portate al fianco della Power. I due cantanti, seduti al tavolo per mangiare la loro cena, sono del tutto soli come marito e moglie. I sorrisi e gli sguardi d’intesa fanno ben sperare i fan della coppia canora più amata in Italia e anche in tanti altri paesi del mondo.

Albano e Romina Power insieme in hotel: poi spunta il figlio Yari

Dopo la cena, Albano e Romina Power si incamminano per raggiungere la camera d’albergo e riposare. Romina avanti con la sua cagnolina Daisy e Albano subito dietro la donna con il suo inconfondibile cappello bianco. Il cantante si ferma poi a chiacchierare con lo staff e, all’improvviso, arriva Yari Carrisi colmo di valigie. Yari è il figlio che Albano ha avuto proprio insieme a Romina Power. Tra i due cantanti, senza dubbio, dunque, il rapporto è più che sereno ed equilibrato. Felici saranno anche i quattro figli della coppia. In particolare Cristel che ha fatto diventare nonni, per la prima volta, i genitori Albano Carrisi e Romina Power.

Romina e Albano a cena insieme un mese fa: le parole di lui

Anche diverse settimane fa, Albano e Romina Power sono stati a cena insieme. “Solo per amore di verità tengo a precisare che quella cena, come tante altre in occasione di un comune impegno di lavoro, nulla aveva a che fare con alcun tipo di romanticismo” aveva dichiarato il cantante dopo l’episodio.