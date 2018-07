Albano e Romina: sempre più vicini e complici durante una cena insieme

Al Bano e Romina beccati a cena insieme: complicità e attenzioni durante la serata

La storia di Al Bano e Romina continua ancora oggi a tenere sul filo del rasoio i numerosissimi fan che sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Ad alimentare queste speranze, come se non bastasse, ci si sono messi anche i diretti interessati. Come? Gli impegni lavorativi di entrambi li stanno spingendo a frequentarsi sempre di più negli ultimi mesi e questo, inevitabilmente, ha scatenato il gossip sul loro conto. Il settimanale Chi, recentemente, li ha pure beccati insieme a Milano, durante una calda notte d’estate. Al Bano e Romina avrebbero cenato l’uno in compagnia dell’altra. Il cantante di Cellino San Marco, a fine serata, avrebbe anche regalato alla Power un mazzo di rose rosse acquistato da un venditore ambulante che li aveva avvicinati. Un gesto che, stando a quanto scritto dal giornale, Romina avrebbe molto gradito.

Al Bano e Romina insieme: dopo la cena rientrano in Hotel

Complicità e attenzioni particolari avrebbero contraddistinto tutto il tempo l’incontro serale di Al Bano e Romina. Secondo il settimanale Chi, infatti, i due dopo cena sarebbero rientrati insieme in Hotel. “A far pensare ad un possibile ritorno di fiamma” poi “C’è anche quanto accaduto durante le nozze d’oro di Ernesto e Ivana Pallegrini”. Al Bano e Romina infatti, “Durante l’esecuzione di felicità hanno continuato a scambiarsi sguardi di intesa”. L’esibizione, in fine, si sarebbe anche conclusa con un abbraccio tra i due che, ovviamente, non è passato inosservato.

Al Bano e Romina coppia vincente sul palco: l’evento che li ha uniti

Al Bano e Romina, al di la di tutto, sul palco continuano ad essere una coppia vincente. Recentemente, per esempio, invitati alla festa per i 70 anni di Costa Crociere, i due hanno intrattenuto il pubblico di Genova con grande entusiasmo.