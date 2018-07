Al Bano e Romina Power di nuovo insieme? Le ultime indiscrezioni

Al Bano e Romina Power: di nuovo insieme

“Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano“, così canta Antonello Venditti nella canzone Amici mai. Delle frasi che fanno sicuramente al caso di Al Bano e Romina Power: la loro storia d’amore ha appassionato tutti gli amanti di gossip e nonostante la rottura tutti hanno sperato, prima o poi, in un ritorno di fiamma. Dopo la fine della relazione tra il cantante e Loredana Lecciso le voci si fanno sempre più insistenti. Ritorno di fiamma per la coppia? Presto vedremo i due di nuovo insieme. Purtroppo solo sul palco.

Al Bano e Romina Power in concerto a Genova

I due torneranno ad esibirsi sabato 7 luglio 2018, a Genova, in occasione della festa per i 70 anni di Costa Crociere. Insieme a loro tantissimi artisti saliranno sul palco dell’Arena del Mare al Porto Antico del capoluogo ligure tra cui Francesco Gabbani, Ermal Meta e i The Kolors. Ma non è finita qui. Non si tratta dell’unico appuntamento di lavoro in comune. I due il prossimo 7 ed 8 agosto saranno in Austria e per la precisione a Seebühne Mörbisch per un evento chiamato La Notte Italiana. Presenti nel cast anche Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, Rossana Potenza ed altri artisti del Bel Paese accompagnati da una grande orchestra sinfonica con un coro di successo.

Al Bano contro il gossip

Sia Al Bano, sia Romina Power sono contro i gossip sul loro conto. Spesso entrambi hanno chiesto il silenzio in merito alla loro vita privata. Una richiesta che però non è stata ascoltata da molti. Quei pochi però vengono ringraziati dai diretti interessati. Proprio qualche giorno fa il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di Agorà e ha parlato di vino, di discoteche ed anche di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, accoltellato recentemente. Nessuna parola sull’ex moglie. E così lo stesso Carrisi ha ringraziato pubblicamente la conduttrice: “Non mi hai chiesto nulla di Romina? Hai fatto benissimo“. Facessero tutti così…