Albano, Romina Power attacca Selvaggia Lucarelli: la giornalista risponde

È scontro tra Romina Power e Selvaggia Lucarelli. La prima si è scagliata contro la giornalista per via del suo comportamento a Ballando con le Stelle 2021 nei confronti di Albano, tra i concorrenti in gara. La giurata si è lasciata andare ad una battuta su Romina che, a quanto pare, non è stata particolarmente gradita dalla diretta interessata.

Su Instagram Romina Power ha scritto:

“L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida”

Non è chiaro a cosa si riferisse di preciso Romina Power: durante la semifinale di Ballando con le Stelle, quando Albano è rientrato in gioco per via del ripescaggio, non c’è stato nessuno scontro con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha però fatto dell’ironia sulla sua acconciatura e su quella dell’ex signora Carrisi.

“Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli”, aveva scherzato il cantante di Cellino San Marco. “Ti piacevo di più in versione Romina…“, aveva risposto la Lucarelli. Questo scambio di battute ha forse infastidito la Power? Non è chiaro, ma la giornalista non è di certo rimasta a guardare…

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Nelle sue storie di Instagram Selvaggia Lucarelli ha postato il commento di Romina Power e ha così risposto:

“Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia“

Al momento nessuna contro replica è arrivata da parte dell’ex moglie di Albano Carrisi. Ci sarà presto un chiarimento?

Il rapporto tra Albano e Romina

Negli ultimi mesi si è parlato più volte di un nuovo litigio tra Albano Carrisi e Romina Power. Pare che i due si siano allontanati a causa di alcune dichiarazioni di Loredana Lecciso, tornata ad essere a tutti gli effetti la compagna dell’interprete pugliese.

Stando ad alcune fonti consultate da Nuovo di Riccardo Signoretti Romina non avrebbe gradito l’ultima intervista dell’ex marito, quella in cui Albano si è dichiarato felice accanto a Loredana e pentito di aver concesso in passato ad altre persone di intromettersi in questo rapporto.

La figlia di Linda Christian non ha mai sopportato la bionda soubrette e le due non sono riuscite a creare un legame di rispetto e cordialità. A nulla sono serviti i numerosi appelli pubblici della Lecciso: la Power ha sempre preferito tenersi a debita distanza.

Non solo: alcune persone dell’entourage di Romina avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua di Loredana, con la quale ormai fa coppia fissa – tra vari tira e molla – da oltre venti anni.

La richiesta della 69enne non sarebbe stata accolta da Albano, che avrebbe deciso di allontanarsi dall’ex moglie nonostante il nuovo arrivo in famiglia. Cristel Carrisi ha infatti dato alla luce la piccola Rio Ines dopo Kay e Cassia.