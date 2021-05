Albano, Romina e Lecciso: gli equilibri del ‘triangolo’, i reali rapporti oggi

Albano Carrisi e Romina Power, una favola d’amore senza tempo. No, oggi i due non stanno più assieme. Eppure migliaia e migliaia di fan non smettono di sognare il ritorno di fiamma. Certo sia l’artista di Cellino San Marco sia la star statunitense ci mettono del loro nell’alimentare in qualche modo la leggenda. Non c’è intervista in cui da un lato chiudono all’eventualità di un ritorno in love, dall’altro ‘ricamano’ (“Fu un grande amore”, “Il feeling sul palco c’è sempre”, “Mai dire mai nella vita”, etc etc…). Senza dubbio qualche dichiarazione è anche stata ‘manipolata’ da dei giornalisti furbetti, pure loro desiderosi di mandare avanti il mito. Ma alla fine di tutto questo can can gossipparo, come stanno davvero le cose? In che rapporti sono Romina e Albano oggi? Ed è vero che Loredana Lecciso, attuale compagna del cantante, è ai ferri corti con la Power?

Un passo per volta: prima di tutto Carrisi è oggi tornato felice con Loredana appunto. La love story ha vissuto parecchi alti e bassi, con tira e molla vari. Da diversi mesi, però, la relazione è rientrata in fase “alta” e ad oggi la Lecciso sta ufficialmente con Albano. Una testimonianza ‘plastica’ è giunta dagli auguri assai intimi postati su Instagram per il suo uomo dalla showgirl. Giovedì 20 maggio il cantante ha compiuto 78 anni e Loredana le ha riservato un post romanticissimo e passionale, immortalandosi abbracciata a lui in lingerie.

Poche ore prima era stata la Power a fare degli auguri zuccherosi all‘ex marito, postando pure una foto in bianco e nero dell’amore che fu. Per questo si è parlato di ‘battaglia’ a colpi di post tra la Lecciso e Romina. A proposito, si dice che non scorra buon sangue tra le due: cosa c’è di vero? Pare molto, anche perché, senza troppo girarci attorno, è stato lo steso Albano a parlare di maretta. Pochi giorni prima di compiere gli anni, ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi, confidando di desiderare un dono: “La pace tra Romina e Loredana”. Più chiaro di così. Pare infatti che le due donne, quando si incrociano privatamente, facciano di tutto per evitarsi e non trovarsi faccia a faccia. Insomma, i nervi sono tesi. La questione è confermata.

I legami di Albano

Era il 26 luglio 1970 quando Albano sposava Romina. Dal matrimonio sono nati quattro figli: Ylenia (1970-1993 – morte presunta), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Carrisi e la Power si separano legalmente, dopo 29 anni di matrimonio.

Albano ha poi conosciuto, all’inizio degli anni Duemila Loredana Lecciso, con la quale è andato a convivere nel 2001. Dalla storia sono nati Jasmine (2001) e Albano Jr., detto Bido (2002).