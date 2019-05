Albano: “Romina, anni favolosi e buio. Ubriacato? Tre volte in tutto”

Albano a ruota libera: “Romina, anni favolosi e notte buia. Ubriacato? Tre volte, l’ultima nel 1984”

Albano Carrisi a ruota libera. Il cantante salentino si è confidato al programma radiofonico di Rai Radio Uno Un Giorno da Pecora, rilasciando interessanti dichiarazioni: prima le parole su Romina Power, sua ex storica, poi curiosi aneddoti sulle sue ubriacature (soltanto tre in tutta la carriera. L’ultima risale addirittura al 1984). Insomma, l’interprete 76enne di Celino San Marco è stato come al solito mattatore indiscusso dello show, tenendo banco con il suo repertorio di racconti.

“Ora ha vinto il sostantivo rispetto: siamo nella fase del grande rispetto”

“Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata la notte, talmente buia da arrivare al divorzio”, ha confidato Albano che poi ha aggiunto: “Ora ha vinto il sostantivo rispetto: siamo nella fase del grande rispetto”. Il cantante si spiega meglio, affermando che quando un uomo e una diventano genitori “non devono mai sgarrare”. Questo è un periodo di grandi ritorni sentimentali tra vip, come quello ad esempio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. “Dove c’è l’amore, c’è sempre il miracolo“, commenta Albano. L’argomento si sposta sulle ‘alzate di gomito’. Carrisi quante volte ha sgarrato?

“Il risultato fu che io mi sono ubriacato e lui no”

“Tre volte in tutto è successo”, confida Albano a proposito dei bicchierini di troppo. “La prima a 15 anni – prosegue -, era Carnevale e mi misero del sale nel bicchiere. Poi successe una seconda volta a Londra, a casa di un discografico, che mi fece provare tanti tipi di vini e di grappe. Finché si camminava all’aperto andava bene. Appena arrivato in hotel la camera ha iniziato a girare…” E se non c’è due senza tre… “Era a Pasquetta, nel 1984. Ero con un mio amico e mia madre.” Carrisi narra che il suo intento era quello di voler far ubriacare l’amico, ma non sapeva che fosse un esperto di vini: “Il risultato fu che io mi sono ubriacato e lui no.” Da quel momento mai più una sbaraccata? “No, onestamente non sono per bere tanti alcolici. Ne bevo uno ogni tanto”.