Albano compleanno: “Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri prima”

Albano compie gli anni e rivela chi gli ha fatto prima gli auguri tra Romina e Loredana

Oggi lunedì 20 maggio, Albano Carrisi compie settantasei anni. Il grande cantante italiano, continuamente al centro del gossip per la sua situazione sentimentale che lo vedrebbe “diviso” tra Romina Power e Loredana Lecciso, è intervenuto nella puntata de La Vita in Diretta. Nella trasmissione pomeridiana di Raiuno ha raccolto gli auguri del pubblico in studio e dei due conduttori, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Quest’ultima non è riuscita a resistere alla curiosità e ad Albano Carrisi, in collegamento telefonico da Napoli, ha chiesto chi gli ha augurato prima buon compleanno tra le sue due ex consorti. Il tenore pugliese ha prima chiesto alla presentatrice toscana cosa cambia se a farlo è stata prima l’una o l’altra, ma poi ha risposto alla “spinosa” domanda come sempre con ironia e sincerità. Al Bano ha inoltre raccontato come passerà questo giorno speciale, che lo avvicina al traguardo degli ottanta.

Al Bano svela: “Mi ha fatto gli auguri prima Loredana”

Quando Albano chiede a Francesca Fialdini cosa cambia se a fargli gli auguri è stata prima una ex moglie o l’altra, la presentatrice spiega che per chi ne parla, e quindi per chi è interessato, cambia molto. Così il Carrisi cede e svela tutto. “Allora, la prima telefonata è stata di Loredana alle 07 ieri notte”, dichiara intendendo probabilmente mezzanotte e sette minuti. In studio parte l’applauso e lui continua: “Poi mi è arrivata quella di Romina”. Al Bano fa anche un’altra affermazione, che racconta un momento di tranquillità nella sua famiglia allargata: “Non c’è niente di più bello di quando nel rapporto, in questo tipo di situazioni, vige sempre il grande rispetto”.

La Vita in Diretta: Albano racconta come festeggerà i suoi 76 anni

Ai microfoni de La Vita in Diretta, Albano svela anche che passerà la sera del suo compleanno ascoltando Andrea Bocelli nella città in cui si trova al momento. “Ho deciso di stare esattamente dove sto, a Napoli, e mi godo lo spettacolo del grande Bocelli. Perché ci unisce una bella amicizia da anni e oggi volevo festeggiare in questa maniera!”, ha dichiarato.