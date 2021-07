“Albano ricoverato per ischemia, è grave”: fake news, come stanno le cose

Nelle ultime ore è circolata una notizia che ha fatto sobbalzare in tanti, riguardante un presunto malore del celebre cantante pugliese Albano Carrisi. Nulla di più lontano dalla verità, infatti è bene chiarire sin da ora che l’artista sta bene e che la news è priva di alcun fondamento.

A commentare quanto è accaduto è stato il noto giornalista Roberto Alessi che, in un video pubblicato su Instagram , ha detto la sua circa l’accaduto. Il direttore di Novella 2000 ha riferito che un sito ha pubblicato la notizia che Albano ha avuto un’ischemia ed è stato pure ricoverato.

Alessi ha poi tuonato: “È una notizia falsa, fake news come si dice ora“. Insomma Alessi non ha dubbi sulla infondatezza dell’informazione divulgata. Il giornalista ha poi sottolineato l’importanza di pubblicare notizie vere e fondate.

In virtù della delicatezza del tema – si parla infatti della salute di una persona – ed in considerazione del fatto che Albano ha una famiglia e dei figli, Alessi ricorda che: “Prima di pubblicare notizie di questo genere occorre fare un buon lavoro da giornalista“.

Insomma è anche e soprattutto una questione di rispetto. Verso l’artista, la sua famiglia, ma anche per i tanti – numerosissimi – fan, che nel leggere una notizia di tale portata hanno avuto minimo un sussulto al cuore. Albano, infatti, è un artista molto amato e seguito in Italia e all’estero.

Albano è stato colpito da ischemia anni fa. Dopo un periodo di recupero, il cantante si è ripreso completamente, tanto da proseguire con esibizioni canore sia nel Belpaese che all’estero. Negli ultimi giorni, però il Leone di Cellino San Marco ha ricevuto una brutta notizia.

Di cosa stiamo parlando? Albano e sua figlia Jasmine Carrisi non sono stati riconfermati come giurati nella nuova edizione di The Voice Senior. Al loro posto è stata scelta Orietta Berti, reduce dal grande successo del tormentone estivo ‘Mille’, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro.

Sulle poltrone rosse sono stati confermati invece Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio. Al settimanale Nuovo tv Albano ha detto che non si aspettava la non riconferma. Ma ha dato per certo che per fare questa scelta la dirigenza Rai avrà avuto dei buoni motivi.