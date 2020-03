Albano, intervista: quarantena, dove sono i figli e Romina (“Inc..ta nera”)

Albano in quarantena con Loredana Lecciso, l’intervista: “Romina junior bloccata a Ibiza, Cristel in Croazia. Romina Power? Sarà inc….ta nera”

Albano si confessa, spiegando come sta vivendo la quarantena per il coronavirus. Il cantante, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi (in edicola da domani 19 marzo), si trova a Cellino San Marco. Con lui l’ex Loredana Lecciso e i due figli Bido e Yasmine. Parte della sua famiglia, però, è all’estero e non può rientrare in Italia, tanto meno essere raggiunta. Romina junior si trova bloccata a Ibizia mentre Cristel è a Zagabria dove vive. L’artista pugliese spende parole anche per l’ex moglie Romina Poewer, affermando che avrebbe optato per tornare in America ma a causa del blocco dei voli imposto dal presidente Donald Trump ciò non è possibile.

“Se conosco bene Romina, deve essere arrabbiata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America”

“A Ibiza c’è Romina junior che non riesce a rientrare”, dichiara Albano alla rivista Oggi. Il cantante aggiunge: “E non sarà facile spostarsi neppure per Cristel che da quando è sposata vive a Zagabria. In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine”. Spazio poi a Romina Power, incontrata nella Capitale per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: “Io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima. Di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma. Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”.

Albano: “Non ho paura della malattia in sé, sono fatalista e se mi tocca, mi tocca”

Albano riflette: “Non ho paura della malattia in sé, sono fatalista e se mi tocca, mi tocca. Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del coronavirus in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella, la malattia che ha sterminato i nostri ulivi… Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori”. Con Albano, come sopra detto, c’è Loredana Lecciso che, un paio di giorni fa, ha pubblicato una foto social con il cantante, scrivendo: “Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza. (Seneca) Medici e infermieri, veri guerrieri.”