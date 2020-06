Albano, polemica guadagni e pensione: cantante senza parole, la verità

Pensione Albano Carrisi, il cantante chiarisce il malinteso: “Parole strumentalizzate”

Raggiunto da Adnkronos, Albano Carrisi ha tenuto a chiarire quanto emerso in questi giorni: una polemica di cui avrebbe senz’altro fatto volentieri a meno e che l’ha visto esposto a critiche, insulti e offese di ogni tipo. ”Ancora una volta – queste le dichiarazioni del cantante – le mie parole sono state strumentalizzate. Parlando della pensione che mi spetterebbe, dopo aver versato somme ben più consistenti, qualcuno ha ipotizzato che mi stessi anche lamentando della mia situazione finanziaria, annunciando addirittura che, da qui ad un anno, sarei ridotto praticamente ridotto in miseria”. I fatti non stanno così, e Albano lo ha precisato nel corso dell’intervista soffermandosi anche sul proprio passato.

Guadagni Albano: “Mai dette queste cose, non oserei sfidare provvidenza”

”Non solo non ho mai detto queste cose – ha aggiunto – ma siccome non ho ‘pianto’ miseria quando l’ho vissuta per davvero, figuriamoci oggi che, grazie a Dio, nulla mi manca. Non oserei mai sfidare o dare uno schiaffo alla provvidenza, che mi ha dato e continua a darmi tanto”. I problemi ci sono comunque: basti pensare ai concerti e al fatto che la ripresa delle attività artistiche avverrebbe con non poche difficoltà; ciò non impedisce però ad Albano di vivere bene anche oggi, visto che i suoi guadagni derivano anche da altro: “La mia azienda vinicola, invece, va a gonfie vele e non ha risentito minimamente dei problemi legati al Covid 19 […] Insomma, non ho da lamentarmi e non ho mai inteso farlo”. Poi il chiarimento sulla pensione.

Cosa intendeva dire Albano e come vanno le attività

”Tornando alla pensione che mi spetta – ha dichiarato Carrisi senior – non era certo mia intenzione urtare la suscettibilità né offendere qualcuno […] Grazie alle mie attività, però, ci sono oltre cinquanta famiglie a cui è garantito un reddito che con la sola mia pensione, ripeto, ben poca cosa rispetto ai versamenti effettuati fin da quando ero un ragazzino, sarebbe impensabile continuare a garantire”. Chiarimenti dovuti e polemica chiusa. Si spera.