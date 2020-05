Albano, gravi perdite economiche: “Non potrei vivere di sola pensione”

Quanto prende di pensione Albano Carrisi: il cantante ha subito perdite economiche a causa del Coronavirus

Albano Carrisi è tornato a parlare delle conseguenze della pandemia. L’emergenza Coronavirus ha stravolto la vita del cantante, costretto a rinunciare a viaggi ed eventi in giro per il mondo. Ma per colpa del virus l’ex marito di Romina Power è stato costretto pure a chiudere per diversi mesi l’hotel e il ristorante che possiede a Cellino San Marco, nella sua ampia tenuta dove vive da tempo con la sua famiglia e dove ha trascorso la quarantena. Dopo aver ammesso a Diva e Donna che in queste condizioni non può resistere più di un anno l’artista ha rincarato la dose. Nell’ultima intervista rilasciata ad Agi – e riportata da La Gazzetta del Sud – il 77enne ha chiarito che non è in grado di poter vivere con la sola pensione fornita dallo Stato Italiano.

Le parole di Albano sulla pensione: 1470 euro non bastano al cantante

“Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”, ha raccontato Albano, che in questi tre mesi è dimagrito parecchio. Con gli incassi dei suoi concerti in giro per il mondo Carrisi finanzia i suoi vigneti, l’azienda vinicola, l’albergo e il ristorante. Il compagno di Loredana Lecciso gestisce ben 50 dipendenti che in questi giorni lo hanno convinto a riaprire le sue strutture ricettive. “Ero e resto contrario, le norme per riaprire non mi sembrano garanti di una buona accoglienza ma i miei dipendenti hanno insistito, si sono organizzati in una cooperativa e li gestiranno loro, a me andrà solo una percentuale”, ha spiegato.

Don Carmelo, una nota positiva per Albano nel bel mezzo della pandemia

Non solo note negative in questo periodo: nonostante il lockdown continua ad essere venduto il Don Carmelo, il vino della ditta di Albano che prende il nome del padre scomparso nel 2005 all’età di 91 anni. “Grazie al cielo e al direttore commerciale che da tempo ha puntato sulla grande distribuzione, si sta vendendo molto bene: gli ordini di hotel, ristoranti ed enoteche sono fermi, ma nei supermercati va alla grande”, ha puntualizzato la star.