Albano dimagrito in quarantena: nuova dieta, ecco cosa non mangia più

Albano è dimagrito: il cantante ha svelato la sua dieta in quarantena

Non tutti sono ingrassati in quarantena. C’è anche chi è dimagrito, come Albano Carrisi. Il cantante ha perso ben 4 chili durante il lockdown. A causa dell’emergenza Coronavirus l’interprete ha detto addio ai suoi concerti e viaggi intorno al mondo e si è goduto la vita casalinga in compagnia della ritrovata Loredana Lecciso e dei figli più piccoli Jasmine e Bido. Il 77enne ne ha approfittato per seguire un corretto regime alimentare: ha così iniziato una nuova dieta, decidendo di fare a meno di alcune prelibatezze…

Cosa non mangia più Albano Carrisi: la confessione del cantante

“Visto che sono a casa da quattro mesi e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all’altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta”, ha confidato Albano nella lunga intervista rilasciata a Diva e Donna. “Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta”, ha aggiunto. Ogni tanto il leone di Cellino San Marco si concede un bicchiere di vino, ovviamente uno di sua produzione.

A causa del Coronavirus Albano ha chiuso albergo e ristorante

Nonostante la Fase 2 Albano Carrisi ha deciso di non riaprire il ristorante e l’albergo delle sue tenute. “Le hai lette tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale”, ha puntualizzato l’ex marito di Romina Power.