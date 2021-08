Albano parla dell’incontro con Madonna: “Colpita, ecco cosa mi ha chiesto”

By

Il cantante di Cellino San Marco ha incontrato la regina del pop in Puglia

Tutto vero: Albano Carrisi ha incontrato Madonna e cantato per lei. La notizia era stata divulgata da Dagospia ed ora è stata confermata dal cantante di Cellino San Marco. Albano, accompagnato da Loredana Lecciso, è stato invitato ad una festa privata alla quale presenziava pure la popstar. Un incontro che ha entusiasmato parecchio l’ex marito di Romina Power, che ha dichiarato che è stato bello ed emozionante esibirsi di fronte ad una star mondiale che apprezza molto l’Italia e soprattutto la Puglia.

L’incontro tra Albano e Madonna

Albano e Madonna si sono infatti conosciuti durante la vacanza di lady Ciccone nel Sud Italia. Un incontro che ha lasciato il segno in Carrisi, come raccontato al settimanale Di Più:

“Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo… E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore”

Albano ha confidato che Madonna è stata molto cordiale e che hanno parlato a lungo della Puglia, terra natale di Carrisi. E terra che la regina del pop ama parecchio, tanto da voler trascorrere qui il suo 63esimo compleanno.

“Ho cantato Felicità, un brano che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo”

Nessun commento è arrivato da parte di Loredana Lecciso, che ha deciso da tempo di mantenere un profilo basso per amore e rispetto della sua famiglia. Da qualche anno, infatti, l’ex soubrette ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo.

Continua invece a gonfie vele la carriera di Albano Carrisi. Dopo l’addio a The Voice Senior l’interprete 78enne è stato scelto come nuovo conduttore de La notte della taranta, in onda su Rai Uno sabato 4 settembre alle 23.35.

La vacanza di Madonna in Puglia

Madonna è arrivata in Puglia con il fidanzato 26enne, il ballerino Ahlamalik Williams, alcuni famigliari ed amici. Una comitiva unita e affiatata per festeggiare il compleanno di Louise Veronica Ciccone. La cantante, attrice e regista ha organizzato un party esclusivo in un resort di lusso nel Brindisino.

Madonna ha visitato la sua regione italiana preferita girovagando spesso a piedi come una comune turista ed è poi salita a bordo di un treno storico. La Ciccone ha documentato tutto su Instagram, postando delle stories con in sottofondo alcune canzoni di Claudio Villa.

Madonna ha inoltre fatto tappa a Lecce e Ostuni: tra un’escursione e l’altra si è fermata a cantare Bella Ciao con un gruppo di musicisti pugliesi.