Albano non si ritira: “La richiesta di Loredana e Romina, un film in Turchia”

Albano ormai ha deciso: non si ritira dalle scene, ma Loredana e Romina non sarebbero d’accordo

Albano Carrisi non si ritira più, come aveva più volte annunciato. Il cantante qualche giorno fa ha rivelato di aver cambiato idea. Ora in un’intervista per la rivista Gente, rivela che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo pubblico. I medici, però, gli consigliano molto riposo, siccome ultimamente ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Albano afferma di aver visto il suo pubblico deluso, non appena ha saputo che si sarebbe ritirato dalle scene della musica. Carrisi ammette che non vuole tradire l’affetto che gli hanno sempre dimostrato le persone che lo seguono. Il 31 dicembre ci sarà un ultimo concerto a Zakopane in Polonia e, dopo di che, si prenderà una breve pausa. Tornerà nuovamente in scena, per quanto riguarda la musica, il prossimo mese di marzo, con un nuovo tour. Nonostante si tratta di un piccolo periodo, Carrisi non ha alcuna intenzione di stare con le mani in mano. Tra i vari progetti, sembra proprio che Albano sia pronto a rivivere il suo primo grande amore: la recitazione.

Albano pronto a tornare al cinema: un regista turco lo vuole nel suo film

Albano rivela che, al momento, sta girando due speciali che raccontano la sua vita. Le scene verranno girate sia in Italia che all’estero. Una mini serie tv di sei puntate lo vedrà protagonista insieme al suo amico Lino Banfi. Ma non solo, nel corso dell’intervista, annuncia una grande novità. Il noto cantante di Cellino San Marco rivela di essere stato contattato da un regista per girare un film in Turchia. Albano afferma che sa molto bene di essere parecchio amato nel Paese turco. Pertanto, sembra proprio sia pronto a buttarsi anche in questa nuova avventura, che lo vedrà protagonista al cinema. Al momento, sta solo attendendo di ricevere la sceneggiatura.

Albano e il rapporto con Loredana Lecciso e Romina Power: “Le donne più importanti della mia vita”

Albano non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene, eppure le due donne più importanti della sua vita vorrebbero il contrario. Il cantautore dichiara, durante l’intervista, che sia Loredana Lecciso che Romina Power vorrebbero che lui si fermasse. “Sono le donne più importanti della mia vita. Tengono alla mia salute, questo è vero, vogliono che mi riposi e me lo ripetono spesso, ma mi conoscono: sanno che ogni decisione appartiene solo a me”. Dunque, Albano non ha alcuna intenzione di rispondere positivamente alla richiesta di Loredana e Romina: “Recito, canto e non smetto più”.