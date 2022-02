Albano, non c’è pace con la figlia Romina Carrisi: lite in strada tra i due

È davvero complicato il rapporto tra Albano e Romina Carrisi. Padre e figlia non riescono ad andare d’accordo, neppure ora che sono tornati a parlarsi dopo alcuni mesi di silenzio assordante. Il cantante di Cellino San Marco e l’opinionista di Oggi è un altro giorno sono stati pizzicati dai fotografi di Nuovo Tv mentre discutevano animatamente per strada, a Roma.

Al momento non sono noti i motivi della lite ma la tensione tra Albano e Romina Junior è più che mai alle stelle. La 34enne ha ammesso in televisione di non essere mai stata capita da Carrisi, nonostante gli sforzi dell’artista. Dal canto suo Albano ci ha tenuto a precisare che l’infanzia della sua quartogenita è stata segnata prima dalla scomparsa della sorella Ylenia e poi dal divorzio dei genitori.

Due situazioni drammatiche che, a detta di Albano, hanno sicuramente influito sul suo legame con Romina, con la quale nel 2004 ha pure condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. Per Carrisi la vita è stata carogna nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia.

L’interprete 78enne ha poi rimarcato che la scelta di Romina Carrisi di lasciare l’Italia e trasferirsi in America quando era poco più che maggiorenne non ha aiutato a rafforzare l’intesa tra i due, che oggi devono fare i conti con alcune lacune e mancanze.

I contrasti tra Albano e la figlia Romina

Decisamente diverso sembra il rapporto tra Romina Junior e la madre: le due si supportano a vicenda e più volte la Power ha promosso le poesie e gli spettacoli teatrali della figlia. L’ex naufraga si è cimentata in più settori negli ultimi anni: ha spaziato dalla letteratura al teatro, passando per il cinema e la televisione.

Romina Carrisi per un breve periodo ha lavorato pure nell’azienda vinicola del padre, a Cellino San Marco, in Puglia. Un lavoro a tempo determinato che l’ha spinta a rientrare a Roma e a vivere nuove esperienze sul piccolo schermo. Romina non ha escluso in futuro la possibilità di diventare conduttrice.