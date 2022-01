Albano, lite in diretta con la figlia: la rivelazione di Romina spiazza tutti

Sconfitto il Covid-19 Albano Carrisi è tornato in tv. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone martedì 11 gennaio 2022. Nel programma l’artista ha ritrovato la figlia Romina, che fa parte del cast fisso insieme a Memo Remigi e Jessica Morlacchi (ex leader dei Gazosa).

Durante l’intervista Albano ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. L’amore per i genitori Carmelo e Jolanda, l’incontro con Romina Power, la scomparsa di Ylenia e il rapporto con gli altri cinque figli. Proprio la domanda sugli eredi ha lasciato perplessa Romina Carrisi, rientrata da qualche tempo in Italia.

Quando Albano si è definito un papà-psicologo la quartogenita della famiglia Carrisi è sbottata. Romina ha confidato pubblicamente che non si è mai sentita capita dal genitore e che uno psicologo ascolta le persone e non dà consigli o cerca soluzioni come fa invece l’interprete pugliese.

Una rivelazione che ha inizialmente imbarazzato Albano: in un secondo momento il 78enne ha ribadito che con la sua famiglia il destino non è stato sempre clemente e che l’infanzia di Romina doveva essere ben diversa. La giovane Carrisi è infatti nata nel 1987: sei anni più tardi è avvenuta la scomparsa di Ylenia.

Una tragedia che ha scosso la famiglia Carrisi e che a quanto pare ha influenzato pesantemente pure il rapporto di Albano e Romina, che si sono poi separati nel 1999. I primi anni di vita sono stati dunque parecchio turbolenti per Romina Junior, nonostante gli agi e le comodità di un clan famoso in Italia e nel resto del mondo.

Da non dimenticare poi l’ingresso di Loredana Lecciso, che ha scosso i già complicati equilibri, e la nascita di altri due figli: Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Lo scontro tra Albano e Romina Junior

“Non credo di essere mai stata capita da te”, ha confidato Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno. “Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre”, ha replicato Albano per poi aggiungere:

“Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…”

“Dopo sono andata via…”, ha precisato la 34enne. “Amore mio dimmi tu cosa devo dire”, ha risposto stizzito Carrisi. A chiudere la questione la padrona di casa Serena Bortone, che ha invitato padre e figlia a cantare Nostalgia canaglia, una delle hit di Albano e Romina.

Il rapporto tra Albano e la figlia Romina non è stato sempre dei migliori: qualche tempo fa la giovane Carrisi ha rivelato che per tre mesi ha smesso di parlare col padre. La partecipazione del cantante a Ballando con le Stelle ha in seguito riavvicinato i due.