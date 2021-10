Retroscena inedito sulla complessa e intensa vita privata di Albano Carrisi: negli ultimi tre mesi il cantante di Cellino San Marco non ha avuto alcun contatto con la figlia Romina Junior, avuta dall’ex moglie Romina Power. A confidarlo la diretta interessata in un’intervista concessa a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Per il momento la giovane attrice, vista tempo fa all’Isola dei Famosi con il famoso genitore, ha preferito non svelare i motivi che hanno creato questa frattura con il celebre padre.

Romina Carrisi ha però ammesso che grazie alla partecipazione di Albano a Ballando con le Stelle c’è stato un riavvicinamento. “Grazie a Ballando con le Stelle, dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo, abbiamo ricominciato a sentirci”, ha spiegato la quartogenita di Albano e Romina. “Ci siamo chiariti e va bene così perché l’importante e chiarire e sapere comunicare in maniera cooperativa”, ha aggiunto, senza svelare il perché di questo allontanamento durato tutta la scorsa estate.

Romina Carrisi ha consigliato al padre di divertirsi a Ballando con le Stelle e di impegnarsi per dare il massimo. La figlia d’arte ha poi ricordato al pubblico che Albano ha 78 anni ma ancora tanta energia da vendere. Tifo sfegatato, dunque, da parte della ragazza nonostante i problemi con Carrisi. Problemi, però, superati dopo la prima puntata del varietà di Milly Carlucci. In questa diatriba padre-figlia c’entra forse Romina Power?

Albano e Romina Power non si parlerebbero più

Da qualche mese, infatti, Albano Carrisi e l’ex moglie Romina Power avrebbero smesso di parlarsi. La cantante e attrice americana non avrebbe gradito una recente intervista di Loredana Lecciso e avrebbe invitato l’ex marito a tenere a bada la compagna. Un avvertimento che non è piaciuto più di tanto ad Abano, che avrebbe scelto di prendere le distanze dalla Power.

Gossip che si sono diffusi durante la bella stagione e che non hanno ancora trovato conferma – ma neppure smentita – da parte dei diretti interessati. Albano si è limitato a dire che è felice e sereno accanto alla Lecciso, con la quale ha ritrovato un’intesa speciale dopo venti anni di tira e molla. Determinante è stato il lockdown, durante il quale coppia ha avuto modo di scoprirsi di più e rafforzare maggiormente il legame.