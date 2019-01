Albano mostra il matrimonio con Romina in TV: il video emoziona la figlia

Albano Carrisi mostra il matrimonio con Romina Power a 55 passi nel sole: il video emoziona la figlia Romina Junior

Albano Carrisi a 55 passi nel sole è riuscito a far commuovere una delle sue figlie stasera. Sono bastate alcune immagini del suo matrimonio con Romina Power per far venire gli occhi lucidi a Romina Junior. Quest’ultima, dopo aver recitato un brano ricordando il nonno morto (ovvero il padre di Albano) è stata invitata dalla sorella a raggiungere il centro del palco. Lei e Cristel avrebbero assistito da lì a poco al video delle nozze dei genitori, considerati già allora due mondi opposti ma inseparabili e uniti dalla passione e dall’amore. L’enfasi messa nella sua performance prima e il discorso fatto dalla sorella e da Albano dopo hanno fortemente emozionato Romina Junior che, con gli occhi lucidi, a stento è riuscita a trattenere le lacrime stasera.

La seconda puntata di 55 passi nel sole è stata dedicata stasera interamente al racconto della storia della famiglia di Albano. Dopo aver parlato della madre (mostrandola in ottima salute in TV tramite un rvm registrato giorni prima a Cellino San Marco) il cantante ha voluto parlare del legame con suo padre. Albano, prima che il padre morisse, fece una promessa a quest’ultimo: avrebbe comprato delle terre e ne avrebbe fatto un buon vino in suo onore. E così è stato. Anni dopo lui è riuscito a mantenere la sua promessa e questo, come ha raccontato stasera nel suo show, lo rende ancora molto fiero.

A 55 passi nel sole, già durante la prima puntata, l’emozione aveva giocato un brutto scherzo anche all’altra figlia di Albano, ovvero Cristel. Quest’ultima, nel ricordare la sorella Ylenia (scomparsa negli anni ’90 e mai più ritrovata) è scoppiata in lacrime, tanto da essere costretta a chiedere un momento per riprendersi alla platea che lì si trovava.