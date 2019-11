Albano e Loredana Lecciso, la foto riaccende il gossip: i vip gli scrivono

Albano e Loredana Lecciso, la foto riaccende il gossip: “Family and Love”, i vip scrivono all’ex coppia

Albano e Loredana Lecciso riaccendono il gossip. Ritorno di fiamma? Pare di no, ma mai dire mai. La showgirl, poche ore fa ha pubblicato un selfie su Instagram in compagnia del cantante pugliese, aggiungendo degli hashtag molto affettuosi come #feelgood #family #love #instamoment #kiss. Inutile dire che nel giro di pochi minuti il post è stato preso d’assalto dai fan che hanno avuto un effetto nostalgia istantaneo. Non sono nemmeno mancate le solite malelingue che hanno attaccato la Lecciso, scrivendole che Romina è un’altra cosa. Addirittura qualcuno è tornato a rivangare il passato, sostenendo che Loredana abbia ‘scippato’ Albano alla Power. Chiacchiere, visto che le cose non sono affatto andate così, come ha puntualmente sottolineato la showgirl leccese.

L’armonia tra i due ex: Loredana e Albano in sintonia

“Vorrei ricordarti che Romina ha lasciato Albano. E Loredana quando l’ha conosciuto era single, per cui non ha portato via niente a nessuno”, ha scritto un fan, in risposta a un altro utente che ha sostenuto che la Lecciso sia stata la causa della rottura tra Carrisi e la Power. Un commento che ha trovato l’apprezzamento della stessa Lecciso, la quale ha messo una serie di emoticon applaudenti. Insomma, basta chiacchiere e maligne congetture. Meglio essere sereni, stimarsi e vivere tranquillamente, anche se l’amore è naufragato. E pare che Albano e Loredana abbiano preso questo indirizzo. Certo i fan non smettono di sognare un possibile ritorno di fiamma. Chissà…

I vip scrivono a Loreda Lecciso: il selfie conquista tutti

Dallo scatto si evince che sia Loredana sia Albano sono più che solari e sereni. Dunque, bye bye malelingue e voci di presunte ruggini familiari. La foto è stata commentata in modo entusiasta da diversi volti noti, tra cui Giovanni Ciacci, Giada Pezzaioli, Riccardo Signoretti, Roger Garth, Francesca Cipriani etc. Ricordiamo che l’ex coppia ha avuto due figli, Jasmine nel 2001 e Albano Junior, detto Bido, nel 2002.