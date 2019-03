Albano e Loredana ancora innamorati: la prova nel backstage Mediaset

Albano e Loredana Lecciso stanno di nuovo insieme? Gossip a Pomeriggio 5

Albano e Loredana Lecciso si amano ancora: parola di Giovanni Ciacci. L’esperto di stile lo ha rivelato a Pomeriggio 5. Il costumista ha avuto modo di incontrare l’ex coppia a Live-Non è la d’Urso e ha notato dei comportamenti piuttosto compromettenti. “Erano molto complici ma a parlare erano i loro occhi innamorati. Gli occhi innamorati si riconoscono subito e loro si guardano in un modo…”, ha spifferato Ciacci a Barbara d’Urso. Quest’ultima ha ammesso di non sapere nulla circa un eventuale ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino San Marco e la soubrette pugliese. “Sono un bellissimo esempio di famiglia allargata”, ha sottolineato la d’Urso, che ha invitato nel suo salotto Albano, Loredana e i figli Jasmine e Bido ma pure Brigitta, la primogenita che la Lecciso ha avuto dall’ex marito.

Le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso su Albano

In attesa di capire se è davvero tornata insieme ad Albano Carrisi, Loredana Lecciso ha postato su Instagram un tenero scatto insieme all’artista. E nell’ultima intervista a Spy, rilasciata nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo, Loredana ha difeso Albano sul problema sorto in Ucraina. “Al Bano è un uomo di pace, ne sono la prova, e non è schierato politicamente, è uno che prende il meglio dalle persone: può andare a trovare Salvini e aderire ad alcune iniziative della Regione Puglia che ha una guida di diverso orientamento rispetto alla Lega, lui sposa l’idea e non la bandiera”, ha assicurato la Lecciso.

Albano a Live-Non è la d’Urso sulla questione Ucraina

A Live-Non è la d’Urso, Albano si è detto fiducioso sulla questione Ucraina: “Sono convinto che tutto si sistemerà, che la situazione verrà chiarita visto che non è successo nulla”.