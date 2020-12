Finalmente è arrivata la tanto attesa ammissione: Loredana Lecciso voleva sposare Albano Carrisi. Un matrimonio che però in ben venti anni di relazione non è mai arrivato. Il cantante pugliese è sempre stato piuttosto restio a portare all’altare la compagna, certo che la nascita dei due figli Jasmine e Bido abbia unito più di qualsiasi cerimonia. Ma in una recente intervista al settimanale Mio la Lecciso ha chiarito che avrebbe sposato più che volentieri l’artista. Anche se Loredana, proprio come Albano, è reduce da un divorzio: quello con Fabio Cazzato, l’imprenditore televisivo dal quale ha avuto la primogenita Brigitta.

Queste le dichiarazioni di Loredana Lecciso:

“Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla. Questo è il bello, abbiamo un equilibrio perfetto. Il matrimonio avrebbe avuto senso coi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla a ciò che abbiamo”

Dunque niente nozze neppure per l’anno prossimo: Albano e Loredana Lecciso stanno bene così, con la loro ritrovata armonia. Da circa un anno sono tornati ufficialmente insieme dopo un breve periodo di separazione. Del resto la loro è una lunga storia fatta di numerosi tira e molla ma tanto amore e passione. Una liaison che è cresciuta parecchio nell’ultimo periodo e che è diventata più matura e stabile.

In una recente intervista Carrisi non ha esitato a definire Loredana “la compagna quasi perfetta”: una donna buona e altruista. Dal canto suo la Lecciso ha ribadito che il cantante di Cellino San Marco è una persona energica e determinata, con una grande forza e grinta. Doti che fin da subito hanno conquistato la 48enne.

E nonostante le malelingue, i dissapori e le critiche, Loredana Lecciso ha fatto il possibile per mantenere in piedi la sua famiglia allargata. Senza però rubare nulla a nessuno: più di una volta Lory ha rimarcato che il suo ruolo non è mai stato quello di “terzo incomodo” e che quando ha conosciuto Albano il 77enne era un uomo solo, in cerca di un riscatto sentimentale dopo la separazione da Romina Power.

Albano e Loredana Lecciso hanno trascorso insieme lo scorso lockdown primaverile e sempre insieme festeggeranno il Natale in arrivo. Il secondo senza nonna Jolanda, la madre di Carrisi venuta a mancare lo scorso anno, più precisamente a dicembre 2019.