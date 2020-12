Albano, Romina e Loredana Lecciso? Una grande famiglia allargata non sempre facile da gestire. E si è visto nel corso del tempo: in quarant’anni ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Offese, ripicche, frecciatine, inviti mancati. Insomma, di tutto di più. In un’intervista rilasciata a Grand Hotel la Lecciso non ha nascosto certe difficoltà nel gestire un compagno, la sua ex moglie e i figli nati da un precedente rapporto.

Loredana ha ammesso senza troppi peli sulla lingua:

“Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale. Lo so che è anacronistico dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni… la famiglia tradizionale non ha prezzo”

Una dichiarazione che, siamo sicuri, farà molto discutere. Ma in questi anni non è stato facile per Loredana Lecciso tenere in piedi questa famiglia allargata e invadente. Senza dimenticare che stiamo parlando di una famiglia molto seguita in Italia e nel resto del mondo. Loredana, ma pure Albano e Romina, hanno dovuto fare i conti con gossip e interviste, che hanno inevitabilmente creato altri problemi e aggiunto maggior pepe alla faccenda.

Da un anno Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme. Un amore ritrovato a venti anni dal primo incontro. I due hanno trascorso il lockdown primaverile nella tenuta Carrisi a Cellino San Marco. In quel periodo è rimasta in Puglia pure Romina Power che ha mantenuto un rapporto lavorativo con l’ex marito. Nessun legame, invece, con la Lecciso, nonostante Loredana abbia provato più di una volta a tendere la mano all’artista americana.

Rapporti difficili anche tra Loredana e Cristel Carrisi, la terzogenita di Albano e Romina. La ragazza, che ha messo da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, non ha invitato “la matrigna” al suo matrimonio con il milionario Davor Luksic. Al contrario non ha avuto dubbi a invitare Brigitta, la figlia che Loredana ha avuto dall’ex marito Fabio Cazzato.

Va ricordato infatti che, oltre ad Albano, pure Loredana Lecciso ha un passato decisamente importante. La Lecciso è stata sposata per circa tre anni con Fabio Cazzato, proprietario di alcune tv locali pugliesi. Emittenti dove Loredana ha iniziato a lavorare come giornalista e conduttrice prima di diventare famosa in tutta Italia e nel resto del mondo grazie alla sua liaison con Carrisi.