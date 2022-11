Albano, guai dalla Spagna: spuntano presunti debiti e amanti

Giusto qualche giorno fa si era parlato in una trasmissione spagnola di una presunta ex amante di Albano Carrisi, spuntata fuori un po’ dal nulla nel corso di Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco. Tale Patricia Donoso, avvocata spagnola, si era confrontata con il cantante di Cellino San Marco in onda in tv, sottolineando che con l’artista italiano avrebbe avuto tempo fa una relazione “clandestina” durata per ben 3 anni.

Esisterebbe, in effetti, una foto che ritrae insieme i due. Il conduttore della trasmissione iberica Jorge Javier Vázquez ha così dato spazio di parola alla Donoso, che si è collegata al telefono con lo show per chiarire la questione con Albano stesso, che ha ovviamente negato categoricamente qualunque illazione spiegando di non avere nemmeno idea di chi fosse quella donna. Donoso, a proposito, ha commentato:

“Tutto quello che io ho detto corrisponde a verità e verrà dimostrato, poco a poco. Io ti dico che lo conosco. […] Per tre anni abbiamo intrattenuto una relazione ed è così, lui può dire quello che gli pare. […] Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. non capisco perché non l’abbia depositata. […] Io continuo a parlare molto bene di lui. […] Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui”

A fronte delle continue accuse nei suoi confronti (comprese quelle relative al suo uso del playback) Albano si è sentito in dovere di controbattere con forza, anticipando di voler adire per vie legali (“Le regalerò una denuncia, dato che la sta chiedendo” ha dichiarato l’artista).

Ma il cantante 79enne, di recente, non ha dovuto aver a che fare soltanto con presunte amanti spagnole. In questi giorni il cantante di Nel Sole ha infatti ricevuto pesanti accuse anche da parte di un noto conduttore spagnolo, Kiko Hernandez, con il quale avrebbe in sospeso un pesante debito economico.

In base a quanto riportato da Davide Maggio, Hernandez si è espresso nel corso della trasmissione Salvame proprio sulla scia del caso di cui sopra. Stando alle sue parole, Albano dovrebbe restituirgli una cifra ingente, qui sotto le sue dichiarazioni in merito al caso:

“Il signor Albano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. […] Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”.

Stando alle parole del presentatore spagnolo, nel 2009 Albano avrebbe sporto una querela nei confronti di Hernandez ma, avendo perso la causa, avrebbe dovuto pagargli le spese processuali (mai rimborsate). Almeno per il momento, in ogni caso, contrariamente a quanto successo con Patricia Donoso, il cantante non ha replicato in merito alla delicata questione. Resta ora da capire se il cantante si esprimerà a riguardo o se lascerà correre queste accuse, che per ora sembrano lasciare il tempo che trovano.