Albano fuori da Sanremo, sfogo sulla figlia Jasmine: “Mi tocca soffrire”

Ha presentato un brano per il Festival di Sanremo 2021, ma Albano è stato scartato. Il cantante di Cellino San Marco non è stato scelto dal direttore artistico Amadeus e non ha trovato un posto tra i Big in gara, quest’anno ben ventisei. La canzone si intitola Il Cellulare ed è stata scritta da Despa, autore di Champagne. Intervistato dalla rivista Oggi ha fatto sapere che il singolo in questione è rivoluzionario e ha sempre voglia di spiazzare tutti, come fece nel 1982 quando cantò per la prima volta Felicità.

Amadeus non ha ritenuto che Il Cellulare fosse idonea per il Festival della Canzone Italiana. L’artista ha incassato il colpo, anche se ha all’attivo ben diciotto partecipazioni a Sanremo e, quindi, sa cosa può essere adatto o meno al contesto. Inoltre ha definito il brano una bomba, parla di una coppia che si è lasciata, si regala gli ultimi momenti di intimità raggiungendo l’apice del piacere e del dolore. Non si tratta di un testo autobiografico e non è dedicato nè all’ex moglie Romina Power nè all’attuale compagna Loredana Lecciso.

Sul fatto che non ci sarà il pubblico presente al Teatro Ariston ha dichiarato:

“Rischia di venire come la Messa che disse all’inizio della pandemia Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta, struggente, ma amara”

Un concetto che già aveva espresso qualche settimana fa, sostenendo che un cantante senza pubblico a Sanremo è come se il Papa fosse costretto a dire Messa senza fedeli. Gli spettatori sono fondamentali, soprattutto in un contesto come questo, ma non si può rischiare. Nelle ultime ore, a distanza di due settimane, è scoppiato il primo caso di Covid al Festival.

Albano ha rotto il silenzio sulla figlia Jasmine. La ragazza si è trasferita a Milano per lavoro e sarebbe pronta per entrare nel mondo dello spettacolo e della musica. Di recente è stata protagonista della prima edizione di The Voice Senior di Antonella Clerici come giudice insieme al padre.

Inoltre è entrata nel mondo della trap con il primo singolo Ego, prodotto da Alterisio Paoletti. Una strada, quella musicale, che la diciannovenne cercherà di percorrere senza l’aiuto del papà, ma che comunque gode dell’appoggio anche di Loredana Lecciso. Sul trasferimento della figlia, Albano ha confessato:

“Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire”

Per fortuna oggi, a differenza del passato, ci sono i mezzi di comunicazione e le videochiamate che permettono di stare vicini agli affetti.